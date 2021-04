Netflix desea seguir sorprendiendo a sus usuarios. Esta vez, el streaming prepara el estreno de una serie que buscará satisfacer las expectativas de los amantes de los superhéroes. A continuación, te contamos todos los detalles para que no te la pierdas.

‘Sweet Tooth’ lleva por nombre la producción basada en los cómics de DC. El proyecto está bajo la producción ejecutiva de Robert Downey Jr. y Susan Downey, por lo que los fans esperan con ansias el día del lanzamiento.

¿Cuándo se estrena ‘Sweet Tooth’?

Netflix confirmó que el día del estreno de ‘Sweet Tooth’ será el próximo 4 de junio. A través de su canal oficial de YouTube, el streaming compartió el primer teaser, el cual ha provocado críticas positivas por parte de los cibernautas.

¿Qué nos muestra el primer teaser de ‘Sweet Tooth’?









El adelanto de ‘Sweet Tooth’ nos deja ver que hubo un suceso inesperado que causó estragos en el mundo y provocó la misteriosa aparición de seres híbridos: bebés que nacen parte humanos y parte animales a quienes muchos humanos les temen y los cazan.

En medio del caos, Gus, interpretado por el actor Christian Convery, un niño híbrido, entabla una amistad inesperada con un errante solitario y juntos se embarcan en una aventura extraordinaria por las ruinas de Estados Unidos en busca de respuestas y de su supervivencia.

¿Quiénes conforman el reparto de ‘Sweet Tooth’?

El elenco de la serie lo conforman: Christian Convery (Gus), Nonso Anozie (Tommy Jepperd), Adeel Akhtar (Dr. Aditya Singh), Aliza Vellani (Rani Singh), Stefania LaVie Owen (Oso), Dania Ramirez (Aimee Eden), Neil Sandilands (General Abbot), with Will Forte (Padre) and James Brolin (Narrador).

