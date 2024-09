Este mes de septiembre no hay feriados a nivel nacional, debido a que no hay ninguna declaración oficial al respecto. Sin embargo, una región del Perú sí disfrutará de un día libre y remunerado en esta temporada. Hablamos de La Libertad, que el próximo 27 de septiembre disfrutará de un día no laborable debido a un reconocido festival internacional que se celebra en su territorio. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ EL 27 DE SEPTIEMBRE SERÁ DÍA NO LABORABLE EN LA LIBERTAD?

De acuerdo con el Decreto Regional N.° 004-2023 de La Libertad, publicado en el diario oficial El Peruano, el próximo viernes 27 de septiembre será un día no laborable en toda la provincia de Trujillo debido a la celebración del 71º Festival Internacional de la Primavera.

El día libre y remunerado beneficia principalmente a aquellos trabajadores del sector público de la región, aunque estos luego deben compensar las horas dejadas de trabajar en semanas posteriores, según precisa el decreto. El sector privado de Trujillo también puede acoplarse a la medida, pero para este caso debe existir un acuerdo entre el empleador y los trabajadores.

Es importante recordar que este día no laborable solo se aplica para Trujillo. Entonces, el resto de departamentos deben continuar con sus funciones laborales con normalidad.

¿DE QUÉ TRATA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PRIMAVERA EN LA LIBERTAD?

Creado en la década de 1950, este evento tiene como finalidad promover el turismo en Trujillo, destacando su belleza y demostrando por qué se hace llamar la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’.

Entre las actividades que se realizan en este festival aparecen corsos con carros alegóricos, reinas de belleza, conciertos, danzas, campeonatos, entre otros detalles.

¿CUÁNDO ES EL PRÓXIMO FERIADO LARGO DEL 2024?

Los ciudadanos deberán esperar hasta el mes de octubre para disfrutar del próximo feriado largo del 2024. Este se desarollará desde el sábado 5 hasta el martes 8 de octubre. Este se desarrolla gracias a que el martes 8 de octubre es feriado porque se conmemora el Combate de Angamos. Con el objetivo de tener un feriado largo, el gobierno decretó que el lunes 7 de octubre sea un día no laborable para el sector públio, lo cual si se suma al sábado 5 y domingo 6, que son días habituales de descanso, será posible tener 4 días libres seguidos.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES QUE RESTAN EN EL 2024?

Setiembre: No hay feriados en setiembre del 2024.

Lunes 7 Octubre: Día no laborable para el sector público

Martes 8 Octubre: Combate de Angamos

Viernes 1 Noviembre: Día de Todos los Santos

Viernes 6 Diciembre: Día no laborable para el sector público

Domingo 8 Diciembre: Inmaculada Concepción

Lunes 9 Diciembre: Batalla de Ayacucho

Lunes 23 Diciembre: Día no laborable para el sector público

Martes 24 Diciembre: Día no laborable para el sector público

Miércoles 25 Diciembre: Navidad

Lunes 30 Diciembre: Día no laborable para el sector público

Martes 31 Diciembre: Día no laborable para el sector público

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. Aquí te presentamos las diferencias: