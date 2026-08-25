Por Redacción EC

Este viernes 28 de agosto no será una jornada cualquiera para los habitantes de Tacna. La región conmemorará un nuevo aniversario de su reincorporación al Perú, acontecimiento que ocupa un lugar central en la memoria histórica de la ciudad y que, además, tiene una particularidad en materia laboral: la fecha está reconocida como día cívico no laborable dentro del departamento. La disposición no surgió como una medida temporal ni fue creada exclusivamente para el calendario de 2026. Su origen se encuentra en la Ley N.° 23849, mediante la cual se estableció que el 28 de agosto de cada año tenga dicha condición en Tacna. De esta manera, la jornada posee un tratamiento distinto al que recibe en las demás regiones del país.