¿Por qué se pide que no se use el disfraz de Jeffrey Dahmer en Halloween?

Una de las plataformas de streaming más famosas del mundo es Netflix que cuenta con más de 200 millones de suscriptores pues sus series y películas más exitosas se han convertido en todo un fenómeno a nivel internacional que han ayudado a crear nuevos héroes y referentes dentro del imaginario colectivo de las audiencias.

Asimismo, este tipo de manifestaciones se vuelven mucho más evidentes cuando se estrena la temporada de Halloween, ya que se empieza a ver el favoritismo con los disfraces más populares de ciertas películas, series o largometrajes que marcaron una tendencia durante los primeros nueve meses del año. Y este es el caso de la famosa serie Monster: the Jeffrey Dahmer Story que últimamente han prohibido usar el disfraz de dicha serie de Netflix.

¿POR QUÉ SE SUGIERE NO USAR EL DISFRAZ DE JEFFREY DAHMER EN HALLOWEEN?

A pesar de que hay series y películas que se han vuelto del gusto del público en general a lo largo de los años, hay otras las cuales su impacto ha sido muy fuerte, pues han logrado producir un rechazo colectivo por la crudeza con que se narra la historia. Y no fue la excepción la serie ‘Monster: the Jeffrey Dahmer Story, la cual tuvo gran acogida entre el público en su estreno, pero generó una especie de repulsión con el personaje al ser una historia de la vida real que tuvo víctimas fatales a finales de la década de los 70 y comienzos de los 90.

Es así que en las redes sociales quisieron dar algunos tips para poder recrear a la perfección el disfraz de uno de los asesinos seriales más icónicos de los Estados Unidos. Algunos usuarios se mostraron entusiasmados en vestirse como Dahmer para la noche de brujas, pero otra gran parte empezó a mostrar cierto rechazo y a condenar a aquellos que subían fotos luciendo como ‘El caníbal de Milwaukee’.

No obstante, se viralizó una petición en las redes sociales de no disfrazarse como este personaje con el objetivo de no faltar al respeto de las familias y a la memoria de las víctimas y evitar revivir el dolor al que se sometieron años atrás. Algunos dicen que esta es una forma de minimizar y romantizar los crímenes de gran repercusión emocional para quienes los vivieron. Es más, el mismo Evan Peters, actor que protagoniza al asesino, en una entrevista para Netflix señaló que se evitaran este tipo de acciones.

¿QUÉ OTRA SERIE O PELÍCULA DE NETFLIX TUVO GRAN REPERCUSIÓN EN HALOWEEN?

En 2021, ‘El juego del calamar’ se convirtió en la serie insignia durante la noche de brujas, pues la producción de Hwan Dong-Hyuk se ubicó como el contenido más visto en la historia de la plataforma con 111 millones de visualizaciones.