Bill Gates es bastante popular por sus vaticinios, aciertos y declaraciones respecto a la pandemia de coronavirus y otras posibles catástrofes. Recientemente, el multimillonario y cofundador de Microsoft advirtió que pese a que se han “reducido drásticamente” los riesgos de padecer una enfermedad grave tras contagiarse de COVID-19, es casi seguro que habrá una nueva pandemia.

El filántropo, explicó —en diálogo con Hadley Gamble de CNBC, en la Conferencia de Seguridad anual de Múnich en Alemania— que la posible nueva pandemia de la que habla sería un agente infeccioso diferente al de los coronavirus.

“Tendremos otra pandemia. Será un patógeno diferente la próxima vez”, precisó Gates. También destacó que los avances de la tecnología médica ayudarían mucho a combatir esta nueva enfermedad, especialmente si es que se realizan las inversiones desde ahora.

“La posibilidad de una enfermedad grave, que se asocia principalmente con la edad avanzada y la obesidad o la diabetes, esos riesgos ahora se reducen drásticamente debido a la exposición a la infección”, añadió el multimillonario.

Para una futura pandemia, según Gates el mundo debería moverse más rápido y lograr distribuir vacunas y medicamentos con mucha mayor eficacia. “La próxima vez deberíamos intentar hacerlo, en lugar de dos años, en seis meses. Las plataformas estandarizadas, incluida la tecnología de ARN mensajero (ARNm), lo harían posible”, aseguró el filántropo.

Tras este anuncio, Gates solicitó a los Gobiernos de todo el mundo que inviertan mucho más en ciencia. “El costo de estar preparado para la próxima pandemia no es tan grande. No es como el cambio climático. Si somos racionales, la próxima vez lo detectaremos temprano”, indicó.

Además, el multimillonario a provechó el encuentro para dar a conocer el título de su nuevo libro: “How to Prevent the Next Pandemic” (Cómo prevenir una pandemia). Se publicará en mayo de este año. En el texto, Gates propone algunas medidas para evitar que un virus paralice el mundo como ha sucedido con la reciente pandemia.

“No tenemos que volver a hacer esto”, dijo Gates. “No importa en qué país aparezca, podemos aplicar recursos y comprender lo que está sucediendo muy rápido”, señaló.

