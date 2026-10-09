Es bien sabido que, Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, anime y contenido original. Inclusive, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. En ese contexto, tras el inicio de octubre 2026, una serie de terror juvenil llamada ‘No tengo miedo’, que tiene solo seis capítulos en la plataforma, ha captado la atención de los amantes del suspenso y el misterio. La producción mexicana sigue a un grupo de adolescentes que debe enfrentar situaciones difíciles y dilemas morales a lo largo de este thriller. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DE QUÉ TRATA LA SERIE ‘NO TENGO MIEDO’ EN NETFLIX?

La historia de ‘No tengo miedo’, que se estrenó el pasado 8 de julio en Netflix y cuenta con seis capítulos, se desarrolla en una comunidad rural de Veracruz, México, en 1986, durante el Mundial. Por su parte, Miguel, un niño de 10 años, descubre accidentalmente a Felipe, un menor que ha sido secuestrado y permanece oculto en un agujero. Así, ambos entablan una amistad secreta mientras este intenta descubrir quiénes están detrás del secuestro.

De esta manera, la trama cobra mayor intensidad cuando Miguel sospecha que personas cercanas a su familia estarían involucradas en el secuestro, lo que pone en suspenso más la historia. La serie aborda temas como la corrupción, la violencia, los secretos y la pérdida de la inocencia, todo ello enmarcado en el contexto de la fiesta más grande del fútbol. A continuación, te presentamos, compartido por La República, el reparto oficial de ‘No tengo miedo’:

Aldo Emiliano Navarro como Miguel.

Yago Andreu como Felipe.

Luis Alberti como Pino.

Fátima Molina como Teresa.

Yoshira Escárrega como Guadalupe.

Nora Huerta como Rosa.

Fernando Bonilla como Emilio.

Mayra Hermosillo como Fernanda.

Fernando Cuautle como Rosalío.

Leidi Gutiérrez como Margarita.

Humberto Busto como Rodrigo.

¿QUÉ SERIE SE MANTIENE ENTRE LAS FAVORITAS EN NETFLIX?

Se trata de The Gentlemen, que desde el 3 al 28 de septiembre, se ha mantenido entre las 10 series más vistas de Netflix y actualmente ocupa el sexto lugar del ranking en España, solo por debajo de Veneno, Academia Minerva, Monstruo: La historia de Lizzie Borden y El problema final. En cuanto a la historia, un año después de los acontecimientos de la primera entrega, Eddie Horniman y Susie Glass continúan al frente del imperio criminal internacional de Bobby.

Sin embargo, la expansión del negocio genera nuevos conflictos, mientras las decisiones cada vez más erráticas de su líder ponen en riesgo el control de la organización. Ante este escenario, Eddie y Susie deberán optar si intervienen para recuperar el rumbo del imperio o ponen en juego todo lo que han construido hasta el momento, conforme comparte la plataforma SensaCine.