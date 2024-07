En medio de la polémica sobre la situación deportiva del futbolista Paolo Guerrero, quien busca desvincularse del club Universidad César Vallejo, el reconocido locutor de radio Carloncho lanzó duros comentarios hacía el goleador histórico de la selección peruana, señalando que no debería ser tan petulante a pesar de los logros que consiguió en su carrera. En esta línea, el conductor recordó la etapa en que el delantero era suplente en un equipo brasileño y no podía ser tan engreído como intenta serlo ahora. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁLES FUERON LOS DUROS COMENTARIOS DE ‘CARLONCHO’ HACIA PAOLO GUERRERO TRAS NEGARSE A JUGAR CONTRA ALIANZA LIMA?

‘Carloncho’ utilizó un espacio de su programa digital “Sin lenguas en los pelos”, el cual conduce junto a Renzo Winder, para hablar de los futbolistas peruanos que cosecharon grandes éxitos a nivel de clubes y selección y piensan que están encima de los demás. “Hay peloteros que dicen: ‘Respeta compadre, yo he jugado mundial’”, comenta el locutor.

En este contexto, se refirió a Paolo Guerrero, a quien considera que busca engreírse en el equipo que puede. “Paolo Guerrero, en el equipo en Brasil que no me acuerdo cómo se llama, no te hacían jugar, salías a la banca, no entrabas”, señaló ‘Carloncho’, refiriéndose al paso del ‘Depredador’ en el Avaí Futebol Clube.

Dicho esto, el conductor opinó que el futbolista era muy pedante para estar en un equipo donde era suplente y que se fue al descenso. Luego comparó esta situación con su época en Alemania, cuando se puso engreído y lo echaron del equipo.

Cuando su compañero de conducción citó las buenas épocas de Paolo Guerrero, ‘Carloncho’ manifestó que estas no deben predominar y que estas figuras deportivas no deben ser ajenos a la críticas cuando los resultados no les son favorables, a pesar de los éxitos que consiguieron. Además, agregó que la frase “que me robe, pero que haga obras”, no debe ser aceptada en ningún ámbito.

¿POR QUÉ PAOLO GUERRERO DESEA DESVINCULARSE DEL CLUB UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO?

Paolo Guerrero ha manifestado una aparente reticencia a continuar en el Club Universidad César Vallejo, aunque aún no ha revelado públicamente los detalles precisos sobre sus deseos de salir del equipo de Trujillo.

Durante el último partido de la UCV contra Alianza Lima, desarrollado el pasado sábado 15 de julio, el delantero se negó a ingresar al cotejo y alegó no estar en condiciones de ingresar al campo debido a una leve molestia física.

Esta situación se convertiría en una controversia, especialmente porque en la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador del club poeta, Guillermo Salas, afirmó que no hubo indicaciones sobre un problema previo al partido y que se sorprendió con la negativa del atacante a jugar.

¿CUÁNTO DEBE PAGAR PAOLO GUERRERO PARA LIBERARSE DE LA UCV?

Según información compartida por el periodista deportivo Marcello Merizalde en sus redes sociales, el Club Universidad César Vallejo habría establecido la cifra de 400.000 dólares como requisito para que Paolo Guerrero pueda rescindir su contrato con el equipo.

La suma exorbitante se fundamenta en la inversión significativa que realizó el cuadro poeta para asegurar la incorporación del capitán de la selección peruana. La partida del ‘Depredador’ representaría una pérdida considerable de ingresos para el club trujillano, lo cual justifica la alta exigencia económica para la liberación del jugador.

“400.000 dólares es el monto que estaría solicitando la UCV a Paolo Guerrero para la resolución del contrato”, publicó el periodista deportivo por medio de su cuenta oficial de X (antes Twitter).

¿EXISTE INTERÉS EN ALIANZA LIMA POR FICHAR A PAOLO GUERRERO?

La periodista Camila Zapata reveló en L1 Max que los deseos de Paolo Guerrero por salir de la UCV se debería a que mantiene conversaciones con Alianza Lima para poder vestir la camiseta del equipo de sus amores, según informa el diario La República.

Esta situación fue cuestionada por RPP a Rafael Medina, gerente general de Alianza Lima, quien simplemente declaró que el club blanquiazul muestra un enfoque meticuloso y respetuoso hacia los contratos vigentes de jugadores como Paolo Guerrero. Sin embargo, no confirmó directamente el interés del club en fichar al delantero en caso de que logre desvincularse de su actual equipo.