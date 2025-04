Carlos Banderas, más conocido como Carloncho, vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de que se viralizara un audio de una tensa discusión que tuvo con Marianita Espinoza, su excompañera en Radio Moda. El audio pertenece a un fragmento de su programa radial, antes que ‘Carloncho’ fuera acusado por sus excompañeros de maltrato laboral.

En el audio en mención se escucha a Carloncho increpar con firmeza a su compañera de conducción por su manera de responder y la forma en cómo tomó una broma que él le hizo al aire.

“Marianita se pica mucho con la parodia que le hicimos. Entiendo todo lo que tú dices Marianita, pero tú me dices cosas que son muy fuertes y que nadie se atrevería a decirlas acá”, dijo el experimentado conductor radial.

Por su parte, Mariana Espinoza no se quedó callada y respondió que así cómo el “la vacila”, ella también podía hacer lo mismo. Esta actitud no fue bien recibida por Carloncho, quien expresó: “¿Quién te ha dicho que tú tienes derecho?”.

La discusión empezó a elevar su tono cuando Carloncho aclaró que, en su programa, él da las normas. Incluso hizo un comentario que podría interpretarse como una amenaza de despido.

“Este es El Show de Carloncho. No es que quiera ser abusivo, pero así es el formato de mi programa… Para mí sí estás siendo atrevida, bastante atrevida. Encima eres cachosa, eso es lo que más cólera me da. Porque ni siquiera lo dices en el contexto de la broma. Eres pica pica, pero te vas a quejar y haces un drama con lágrimas”, dijo Carloncho.

“Lo que a mí me molesta es que te tomes esas atribuciones que te tomas ahora. Entonces te digo: si no te gustan las cosas del programa, habla con la gerencia y que te traspasen a otra radio . Este es mi programa y punto. No quiero ser dictador, pero mi programa siempre ha sido así”, agregó.

Cabe recordar que esta discusión se dio en vivo durante la emisión de su programa en Radio Moda, e incluso fue antes de las denuncias de los excompañeros de ’Carloncho’ de maltrato laboral durante su estadía en la radio. Incluso su inseparable compañero Renzo Winder acusó al conductor radial de haberlo maltratado.