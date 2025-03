Durante los últimos días, Carloncho ha estado en el ojo de la tormenta debido a unas fuertes acusaciones que lo señalan como maltratador y de hacer ‘bullying’ a sus compañeros de la radio. En este caso, Misael Rivera, conocido como ‘El Misha’, reveló que su experiencia trabajando con el locutor no fue precisamente la mejor, sino todo lo contrario, ya que, según él, se vivía un ambiente laboral muy tóxico, lo que provocaba que muchos renunciaran o fueran despedidos. En ese sentido, el locutor Renzo Winder salió a contar los malos tratos que vivió con el también conductor de televisión durante varios años y la fuerte suma de dinero que perdió por renunciar a Radio Moda. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO FUE LA RENUNCIA DE ‘EL MISHA’ A RADIO MODA?

En plena transmisión en vivo de Radio Moda, Misael Rivera aprovechó los minutos finales del programa para contar a sus oyentes que ese día sería su último día en la emisora, lo cual dejó sorprendidos a más de uno. ‘El Misha’ no dudó en revelar las razones de su inesperada renuncia y acusó a Carloncho por esta decisión, debido a los maltratos que tiene con sus compañeros de trabajo. “A través del tiempo me di cuenta que Carloncho es una mié.... Te lo digo aquí y en tu cara, como las veces que me ha tocado hacerte el pare, por cada vez que aquí en interno has insultado, mentado la madre, has hecho llorar a mis compañeras”, contó.

¿QUÉ REVELÓ RENZO WINDER SOBRE CARLONCHO?

En medio de la renuncia de ‘El Misha’ a Radio Moda, uno de los que salió a pronunciarse fue Renzo Winder, locutor que trabajó con Carloncho durante quince años, y confesó, en una entrevista para ‘Magaly TV La Firme’, que su salida de la emisora fue a causa de los malos tratos que recibió por parte del locutor. Además, el creador de contenidos mencionó que en una ocasión casi llegaron a los golpes. Sin embargo, eso no es todo, Renzo contó que su renuncia le costó una exorbitante suma de dinero de su liquidación en la radio.

“Yo con Carloncho he estado a punto de irme a las manos, bueno es que yo también he sido en una época aprendiz, y Carloncho en realidad, él me hizo aprender, entre comillas, la radio a punta de bullying. Durante tantos años he sufrido maltrato por parte de Carloncho. Me fui de esa radio .... (perdí) mas de 80 mil soles de liquidación porque había trabajado más de 15 años; pero preferí dejarlo”, dijo para dicho medio.

¿QUÉ LE ADVIRTIÓ ‘EL MISHA’ A CHRISTIAN CUEVA SOBRE CARLONCHO?

Durante otra entrevista en ‘Magaly TV La Firme’, Misael Rivera aseguró que Carloncho suele tener expresiones denigrantes y sexistas hacia las mujeres con las que compartió trabajo en su momento y que ahora se encuentran en otros espacios, por lo que consideró que no era un ambiente laboral agradable. Asimismo, ‘El Misha’ reveló que el locutor alardea de tener supuestos encuentros con personajes del medio a cambio de un favor, lo cual ha generado sorpresas entre los seguidores.

“La forma en que sexualiza a las personas con las que trabaja, lo hizo con Marianita, lo hizo con la Chinita Kim, lo está haciendo ahora con Roxana Molina. Todos los que hemos pasado por ahí hemos vivido un infierno. Deja entrever que alguien que llega a la radio es porque él le hace el favor. Pregonar que ha estado con otras personas de la farándula como si fuera un logro es inaceptable”, sostuvo.

Pero ahí no termina, ya que Misael no dejó pasar la oportunidad de mandar una advertencia a Christian Cueva, ya que, según el locutor, Carloncho habría hecho insinuaciones y comentarios sobre Pamela Franco, por lo que indicó que esta acusación cuenta con muchos detalles. “Yo solo diría: ‘Cuídate, Cuevita’, y ahí te la dejo. Es un tema amplio de conversar”, finalizó.