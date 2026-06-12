Cada 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el cual tiene como principal objetivo denunciar la explotación infantil, que aún se mantiene en diversas partes del mundo. Esta efeméride se celebra tras la proclamación oficial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2002.

Uno de los principales objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual fue fundada en el año 1919, fue el de abolir el trabajo infantil, adoptando y supervisando los estándares laborales de edad mínima, la cual debería coincidir con la edad en que cesa la obligatoriedad de ir a la escuela.

Cada 12 de junio se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. | Foto: Pixabay

Es importante tener en cuenta que el trabajo infantil comprende tres categorías:

Las formas peores de trabajo infantil: esclavitud, trata de personas, servidumbre por deudas y otras formas de trabajo forzoso, reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados, prostitución, pornografía, y otras actividades ilícitas.

Trabajos realizados por niños que no alcanzan la edad mínima especificada para ese tipo de trabajo según la legislación nacional, de acuerdo con normas internacionalmente aceptadas, que impida la educación y el pleno desarrollo del niño.

Un trabajo que ponga en peligro el bienestar físico, mental o moral del niño, ya sea por su propia naturaleza o por las condiciones en que se realiza, denominado trabajo peligroso.

UNICEF en la erradicación del trabajo infantil:

De acuerdo con un estudio realizado por UNICEF, se estima que más de 150 millones de niños y adolescentes son forzados a trabajar. Las cifras registradas por la Organización Internacional del Trabajo son bastante preocupantes, ya que casi 8 millones de ellas desempeñan roles domésticos, siendo niñas en su mayoría.

Para UNICEF, esta es una situación que debe llamar a la reflexión y buscar los mecanismos para prevenir estas situaciones indeseables. En este sentido, esta importante organización ha estado brindando ayuda a través de programas integrales y así cambiando la dura realidad de millones de niños.