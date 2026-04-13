Día Mundial de las Américas: historia, origen y significado del 14 de abril

Todos los 14 de abril, desde el año 1931, se celebra el Día de las Américas. Es en esta fecha en la que se creó, en 1890, la Unión de la Repúblicas Americanas en el Distrito de Columbia, Estados Unidos.

Se trató de una asociación que ofrecía ayuda en comercio, salud, agricultura, geografía, historia y otro temas importantes para el progreso de la región. Actualmente, la Unión de Repúblicas Americanas es la OEA (Organización de los Estados Americanos).

El 14 de abril se celebra como símbolo de soberanía y unión voluntaria de todos los países del continente americano en una misma comunidad. En países como Honduras, Guatemala y Haití ese día es fiesta nacional.

Incluso para esta fecha se creó un himno de las Américas, en el que se menciona a la mayoría de países del continente para celebrar que “son hermanos soberanos de la libertad”.

En Estados Unidos y otros países se realizan muchas actividades para celebrar el Día de las Américas, pero aquí te vamos a contar algunas de las más representativas.

En Washington DC se puede visitar el Museo de Arte de las Américas ubicado en la sede de la OEA. Ahí se exhiben más de 2.000 obras de arte latinoamericano.

En Bogotá, Colombia, se visita el Monumento a las Banderas erigido en 1948 y que dio origen a la OEA. Tiene 120 estatuas de mujeres que representan la justica, la educación, los valores humanos, el hambre, el desarrollo y el poder científico, que son algunos de los problemas que afronta el continente.