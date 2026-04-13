Resumen

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Día Mundial de las Américas: historia, origen y significado del 14 de abril
Día Mundial de las Américas: historia, origen y significado del 14 de abril
Por Redacción EC

Todos los 14 de abril, desde el año 1931, se celebra el Día de las Américas. Es en esta fecha en la que se creó, en 1890, la Unión de la Repúblicas Americanas en el Distrito de Columbia, Estados Unidos.