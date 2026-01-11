El gobierno peruano presidido por José Jerí, hoy tiene en el Banco de la Nación (BN) a la empresa de derecho público que se encarga de brindarle productos y servicios financieros a un sector poblacional en particular. Con respecto a precisamente la cantidad de usuarios que acumula la entidad integrante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ahora resalta el gran número que hacia fines de 2025, ha terminado superando gracias a la participación de clientes jóvenes cuya actividad confirma un cambio generacional y “creciente preferencia por los canales digitales”.

ESTA GRAN CIFRA SUPERÓ EL BN EN 2025 GRACIAS A LA ACTIVA PARTICIPACIÓN DE CLIENTES JÓVENES

La digitalización de productos representa un factor fundamental para el crecimiento de diversas empresas, siendo ahora la razón por la cual el BN cerró el 2025 con más de 2.1 millones de clientes activos.

Dicha cifra figura integrada por jóvenes entre los 18 y 40 años de edad, según lo precisa la propia entidad adscrita al MEF, revelando además que ello confirma un cambio generacional en base de usuarios, y “creciente preferencia” por canales digitales como la app, cajeros automáticos, entre otros medios ligados a la tecnología.

En relación a los más de 2.1 millones de clientes activos que el BN acumuló en 2025, resulta importante destacar que tanto para transacciones financieras como consultas, las operaciones se terminaron realizando a través de las siguientes plataformas:

App BN consolidado como el principal canal digital (68%)

Agentes corresponsales (14%)

Cajeros automáticos (9%)

Ventanilla (8%)

Banca por internet (1%)

“Al finalizar el 2025, el banco registró más de 5.9 millones de clientes activos, definidos como aquellos que realizaron al menos una operación en los últimos tres meses”, informa la entidad gubernamental entorno a cifras que la ponderan “con una base creciente de clientes jóvenes y altos niveles de digitalización”, pero también un “rol central en la inclusión financiera de adultos mayores y poblaciones vulnerables” cuyo uso de ventanilla se acentúa y fortalece a nivel nacional.

LA PRIMERA PLATAFORMA DIGITAL DE BENEFICIOS PARA CLIENTES VISA DEL BN Y SU IMPORTANCIA

A nivel gubernamental, el Estado le ofrece a la ciudadanía la gran oportunidad de afiliarse al BN y disfrutar de grandes beneficios como los que hoy te ofrece mediante su primera plataforma de beneficios para clientes Visa.

En colaboración con dicha “empresa global en pagos digitales que facilita transacciones rápidas, seguras y confiables en todo el mundo”, esta entidad integrante del MEF presenta una innovadora propuesta digital que le permitirá a los usuarios de Tarjeta Débito acceder a “una amplia variedad de descuentos y promociones”.

Según figura precisado de manera oficial, la plataforma denominada como “BN Beneficios” tiene por objetivo el favorecer a clientes Visa mediante el otorgamiento de “descuentos en restaurantes, hasta promociones en tiendas y vales electrónicos” con tan solo un clic tras registro previo.

Pulsa el enlace compartido líneas arriba e ingresa colocando tu número de Documento Nacional de Identidad (DNI) para también gestionar tus compras utilizando una tarjeta débito que por cierto puedes recibir inmediatamente en la misma agencia donde lo solicitas.

“Estamos siempre buscando mejorar la experiencia del usuario, por lo que nos complace anunciar este trabajo de colaboración con el Banco de la Nación”, refiere Gilberto Chaparro como gerente general de Visa Perú, mientras Cecilia Arias León de Productos e Inclusión Financiera del BN considera que el lanzamiento de dicha plataforma de beneficios, es un paso importante en la búsqueda del crecimiento cuyas ventajas favorecen a sus clientes.

Con respecto a la página creada, toma en consideración que puedes obtener mayor información al respecto comunicándote a los números 0800-10700, 440-5305 o 442-4470.

LOS BENEFICIOS Y REQUISITOS QUE DEBES CUMPLIR PARA OBTENER LA TARJETA DÉBITO VISA DEL BN

Beneficios

- Utilidad para realizar compras en comercios afiliados a Visa a nivel mundial, consumos de Pago Rápido, y también pagar servicios y tributos.

- Utilidad para realizar compras sin contacto (contactless) en comercios afiliados a Visa a nivel mundial.

- Recepción de notificaciones gratuitas por tus consumos.

- Afiliación gratuita a servicios MultiRed Virtual (banca por internet) y MultiRed Celular para realizar operaciones en cualquier lugar, con total seguridad y sin costo adicional.

- Cargo automático desde tu cuenta de ahorros para el pago mensual de productos que hayas contratado.

- Retiros de efectivo en cajeros automáticos del Perú y extranjero que estén afiliados a la Red Visa.

Requisitos

- Ser empleado del sector público, sector salud, pensionista o pertenecer a las fuerzas armadas o policiales.

- Cualquier persona natural que desee abrir una Cuenta de Ahorros.

- Si eres persona jurídica, la entrega de la Tarjeta Débito BN se le realiza al representante legal de la empresa debidamente identificado con su DNI, copia de ficha RUC actualizada, entre otros documentos afines.

Fuente: BN