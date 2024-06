Durante su reciente aparición en “Mande Quien Mande”, la cantante Yahaira Plasencia se vio envuelta en un momento incómodo cuando Mario Hart, uno de los presentadores del programa televisivo, realizó una broma que involucraba a su expareja Jefferson Farfán. A continuación, te contamos qué dijo la destacada intérprete de salsa.

¿CUÁL FUE LA BROMA QUE LE HICIERON A YAHAIRA PLASENCIA SOBRE JEFFERSON FARFÁN?

Dialogando sobre la participación de la Selección Peruana en la Copa América 2024, la conductora María Pía Copello le preguntó a Yahaira Plasencia si había visto alguno de los partidos de la ‘Bicolor’. Antes de que la salsera pudiera responder, Mario Hart intervino con una broma, donde sugería que Yahaira “no ve partidos desde el Mundial de Rusia”. La broma hacía alusión al período en el que Jefferson Farfán formaba parte del combinado nacional en dicho torneo.

Tras el incómodo comentario de Hart, la reacción de Plasencia fue inmediata. La salsera consideró como atrevida la actitud del piloto y le pidió a su esposa, Korina Rivadeneira, que controlara ese tipo de comentarios.

“Te voy a decir algo. Mario está muy suelto, ¿no? Korina (esposa de Mario Hart), no permitas esas confianzas, por favor”, manifestó Yahaira, quien luego procedió a responder la interrogante inicial de Copello, indicado que sí ha seguido los partidos de Perú e incluso comentó que han jugado bien.

¿QUÉ DIJO RECIENTEMENTE YAHAIRA PLASENCIA SOBRE JEFFERSON FARFÁN?

Luego de que Jefferson Farfán elogiara en una entrevista las carreras artísticas de Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt, la ‘Patrona’ conversó con las cámaras de “América Hoy” y brindó comentarios sobre la actitud de su expareja cuando le preguntan por ella.

“No sé si se paltea, no sé pues, no querrá hablar o le incomodará [...] creo, ¿no?”, comentó Plasencia, quien también señaló comprender a la ‘Foquita’ debido a que también evita las interrogantes sobre él.

Por otro lado, la cantante habló sobre la posibilidad de invitar a Farfán a su podcast “Hablando con la Yaha!”, indicando que no descarta la idea, pero que actualmente tiene otros compromisos de entrevistas ya agendados.

Cuando la reportera de “América Hoy” le sugirió llamar a Farfán para una posible entrevista, Plasencia expresó estar concentrada en sus proyectos actuales y no se comprometió firmemente a realizar dicha entrevista en ese momento.

“Todavía no. En algún momento quizás... Todavía no (...) Tengo ahí todavía unos invitados que ya van a estar conmigo, entonces quizás puede ser, no lo sé, vamos a ver”, comentó ‘La Reina del Totó'.

¿QUÉ DIJO YAHAIRA PLASENCIA CUANDO LE PREGUNTARON SOBRE UN ENCUENTRO RECIENTE CON JEFFERSON FARFÁN EN UNA DISCOTECA?

Durante una entrevista en el programa “Amor y Fuego”, Yahaira Plasencia respondió a los rumores sobre un reciente encuentro con Jefferson Farfán en una discoteca de Barranco.

La salsera aclaró que, aunque ambos estuvieron en el mismo lugar, no hubo interacción entre ellos, desmintiendo cualquier especulación sobre una reconciliación. Plasencia explicó que ella estaba en la discoteca con su familia, mientras que Farfán estaba en otro sector del local. Yahaira cerró la entrevista dejando claro que no hay malos sentimientos con Jefferson Farfán y que todo quedó en buenos términos.