Miles de trabajadores, tanto del sector público como del privado, no solo podrán disfrutar de los feriados nacionales que trae consigo el 2025, sino también de varios días no laborables adicionales debido a importantes celebraciones. Esto permitirá que gracias a estos efemérides las familias peruanas se escapen de la trajinada rutina del trabajo o las clases, ya sea a diversos destinos turísticos o simplemente opten por quedarse en casa. Precisamente, el Ministerio de Educación (Minedu) oficializó que este 24 y 25 de julio se suspendan las clases escolares en una provincia del país por una importante celebración cívica. Esto permitirá que los estudiantes y la ciudadanía en general participen de las festividades, consolidando la identidad y valores cívicos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿EN QUÉ PARTE DEL PERÚ SE SUSPENDERÁN LAS CLASES ESCOLARES ESTE 24 Y 25 DE JULIO?

A través del Decreto de Alcaldía N°004-2025-MPLC/A, publicada en el diario El Peruano, se declaró este jueves 24 y viernes 25 de julio como feriado provincial no laborable debido al 168° Aniversario de Creación Política de la Provincia de La Convención en Cusco. Esta medida permitirá que los estudiantes de inicial, primaria y secundaria de la zona, tanto de colegios públicos como privados, no tengan clases durante esas fechas. No obstante, en los próximos días deberán recuperar las horas lectivas perdidas para cumplir con el calendario escolar 2025.

El Ministerio de Educación oficializó la suspensión de clases este 24 y 25 de julio para los colegios públicos y privados en la provincia de La Convención, en Cusco.

Eso no es todo, pues, en el caso de los trabajadores del sector público tendrán un descanso recuperable; mientras que, el sector privado podrá acogerse a esta medida, siempre y cuando haya un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Según la Municipalidad Provincial de La Convención, con estos días de descanso se busca promover la participación cívica de la ciudadanía, negocios, instituciones públicas y privadas, así como fortalecer y consolidar la identidad nacional y los valores cívicos por medio de las actividades programadas durante el aniversario del lugar cusqueño.

Feriados y días no laborables que restan en el calendario peruano 2025