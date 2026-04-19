Diversos elementos son los que conforman hoy unas fuerzas armadas que de manera periódica buscan modernizarse gracias a alianzas estratégicas como la que unifica ahora a país de América Latina con Corea del Sur. Al respecto, hoy la noticia trasciende entorno a los lazos de interoperabilidad a partir de los cuales se revelan detalles acerca de la donación de un buque de guerra realizada por parte de gobierno asiático, y cuya llegada a territorio latinoamericano mantiene expectante a la población. Te contamos a continuación lo que figura remarcado oficialmente, cuándo estará incorporándose como nueva capacidad estratégica para defensa nacional en particular, y mucho más.

LO QUE SE SABE ACERCA DE LA DONACIÓN DE UN BUQUE DE GUERRA REALIZADA POR PARTE DE COREA DEL SUR A ESTE PAÍS LATINOAMERICANO

Hoy gobierno de país latinoamericano muy particular, anuncia la incorporación de nuevo megabuque de guerra y primer buque multipropósito recibido como donación realizada por parte de Corea del Sur, la potencia asiática cuy gobierno mantiene sólidas relaciones internacionales con Daniel Noboa.

Con respecto a esto último, te revelamos que el BAE Jambelí es aquella embarcación diseñada y construida para funciones militares que viene avanzando en travesía internacional, y se acerca a Ecuador buscando fortalecer capacidad estratégica de Fuerzas Armadas.

“Este avance es resultado de las sólidas relaciones internacionales impulsadas por el presidente de la República, Daniel Noboa, y de la consolidación de un nuevo nivel de cooperación militar liderado por el ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo”, puntualiza dicha entidad mediante nota de prensa donde refiere además que el megabuque de guerra donado por parte de gobierno de Corea del Sur, “tendrá capacidad para ejecutar vigilancia y control marítimo, apoyar operaciones contra estructuras criminales y rutas ilícitas”, entre otras de las siguientes funciones:

Transportar personal, carga y equipos estratégicos .

. Participar en misiones de ayuda humanitaria (búsqueda y rescate) .

. Operar con helicópteros medianos .

. Brindar soporte logístico a otras unidades durante operaciones prolongadas en el mar.

Al cierre de esta nota, el BAE Jambelí se encuentra en San Diego, Estados Unidos, y rumbo hacia el Ecuador, el país latinoamericano que mediante la destacada donación surcoreana, busca hacerle “frente a amenazas en el mar”, actividades ilícitas como el narcotráfico, y puntuales emergencias nacionales.

ESTE PAÍS SUDAMERICANO SE UNE A POTENCIA ASIÁTICA PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS TECNOLÓGICOS E INDUSTRIALES

A nivel global, diversos son los acuerdos generados entre dos o más países, siendo uno en particular que protagoniza potencia asiática, aquella donde también llama la atención la participación de país sudamericano cuyo gobierno hoy brinda detalles acerca de proyectos conjuntos para impulsar el desarrollo de la industria naval, por ejemplo, y el reforzamiento de alianza estratégica en ciencia marina y acuicultura sostenible.

Con respecto a esta información, te contamos que tanto Corea del Sur como Perú, y tras firma de varios contratos y hasta memorandos de entendimiento, actualmente vienen trabajando de la mano con la finalidad de promover iniciativas clave vinculadas a la biodiversidad marina y avance tecnológico que logra verse reflejado a través de entidades como el Ministerio de la Producción (PRODUCE).

El plan de inversiones de dicha potencia asiática, hoy implica el financiamiento de grandes obras y desarrollo de proyectos que gracias a 6 mil 700 millones de dólares, terminarán haciéndose realidad contando con la participación de trabajadores originarios del país sudamericano, y transferencia efectiva a cargo de la empresa HD Hyundai Heavy Industries (HHI).

Con respecto a la alianza estratégica generada entre Perú y Corea del Sur, resulta importante destacar que desde el 2012 figura vigente el acuerdo de cooperación suscrito entre PRODUCE, y el Ministerio de Océanos y Pesca de la República de Corea (MOF), y asimismo a partir de mediados de abril de 2024, la firma de convenio a partir de la cual se pretende construir 4 buques de gran envergadura que forman parte del proceso de modernización de la Marina de Guerra del Perú.

EL PROYECTO CONJUNTO QUE MEJOR SIMBOLIZA LA ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE COREA Y PERÚ

Anualmente, las noticias comerciales acerca de Perú, dan a conocer el inicio o avance de proyectos cuyo financiamiento figura a cargo de verdaderas potencias a nivel global.

Tal es el caso actual de Corea del Sur que ahora mediante el HD HHI, marca presencia sobre territorio nacional, y en esta oportunidad con respecto a la construcción de dos buques auxiliares logísticos, una patrullera oceánica y una fragata multirol en los astilleros de los Servicios Industriales de la Marina (SIMA).

Generando más de 10 mil puestos de trabajo directos e indirectos, la edificación de dichas embarcaciones busca fortalecer la capacidad operativa de la institución de las Fuerzas Armadas del Perú (FAP), y así contribuir al desarrollo de la industria naval desde los siguientes momentos:

Primer buque auxiliar logístico estaría operativo a fines de 2026

Patrullera oceánica sería entregada en 2028

Fragata multirol quedaría lista en 2030

“Este proceso une a diversas industrias en torno a la construcción naval y generará beneficios no solo para la Marina, sino también para la economía nacional”, ha remarcado el Capitán de Corbeta Diego Huemura Paredes, y representante del SIMA, entorno a la alianza estratégica entre Perú y Corea que va rindiendo frutos.