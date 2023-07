Este lunes 31 de julio culminará oficialmente el mes patrio que trajo consigo la celebración de la tradicional Gran Parada y Desfile Cívico Militar en la Av. Brasil, y también el goce de feriados nacionales durante el último fin de semana del sétimo mes del año. Tras las Fiestas Patrias, los sectores laborales con mayor cantidad de trabajadores en Perú, volverán a disfrutar de días con descanso remunerado debido a efemérides que rememoran acontecimientos importantes para el país. Te contamos qué dice el calendario de días festivos en Perú acerca de las conmemoraciones en agosto, cuántos son, y en qué fechas.

¿CUÁNTOS FERIADOS NACIONALES HABRÁ EN AGOSTO Y EN QUÉ DÍAS SE CELEBRAN OFICIALMENTE?

Los trabajadores tanto del sector público como aquellos que figuran sujetos al régimen laboral de la actividad privada, disfrutaron de un placentero fin de semana largo gracias a la celebración de las Fiestas Patrias 2023 que tradicionalmente se conmemoran con días de descanso remunerado para fomentar la práctica de actividades recreativas en familia y sobre todo impulsar el turismo interno.

Agosto es el mes que continúa y seguirá favoreciendo a los grupos laborales más importantes del país tras los feriados patrióticos correspondientes a julio, y en esta ocasión también por partida doble aunque con marcadas diferencias basadas en el tiempo y el motivo de la efemérides.

Para este 2023, el octavo mes representará la celebración de 2 días festivos nacionales tal y como ocurrió el año pasado por primera vez, pero en comparación por ejemplo al mes patrio, no contará con el acompañamiento de las fechas denominadas como no laborables tal y como lo establece el Decreto Supremo 151 que establece los lineamientos para el cumplimiento de la compensación de horas para el ámbito estatal y privado.

Teniendo en cuenta cada detalle mencionado sobre los feriados de agosto en Perú, a continuación compartimos fechas y motivos de la escogencia legislativa y gubernamental por la cual millones de empleados públicos y trabajadores empresariales gozarán del octavo y noveno descanso remunerado y oficial del año:

- 06/08

Día de la conmemoración de la Batalla de Junín

- 30/08

Santa Rosa de Lima

Es importante remarcar, que a inicios de julio de 2022, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone declarar feriado nacional a la fecha del 6 de agosto con el fin de destacar el aporte histórico y político de la Batalla de Junín en el logro de la Independencia del Perú.

Asimismo, es importante resaltar que para este año, el primer feriado nacional del octavo mes caerá en el día domingo, mientras que la festividad por Santa Rosa de Lima, patrona del país, será el miércoles 30/08.

¿QUÉ DÍAS FESTIVOS RESTAN POR CELEBRARSE EN 2023 TRAS LAS EFEMÉRIDES POR LA BATALLA DE JUNÍN Y SANTA ROSA DE LIMA?

Los feriados nacionales en Perú continuarán beneficiando a los sectores laborales del país, y también a trabajadores de la micro y pequeña empresa tras el mes de agosto, pero con un detalle en particular que no pasa desapercibido, y es que setiembre no cuenta oficialmente con efemérides decretadas para el goce de descansos remunerados.

Cabe destacar, que desde octubre hasta fin de año, diciembre será el mes que tenga la mayor cantidad de días festivos gracias a la conmemoraciones por el Día de la Inmaculada Concepción, Batalla de Ayacucho y Navidad, y además 2 de ellos irán de la mano con los días no laborables compensables decretados a través del Decreto Supremo 151.

Repasemos el listado oficial de feriados que restan por celebrarse en 2023, y las fechas extraordinarias dirigidas para el sector público de manera obligatoria, y privado bajo ciertas condiciones:

- Combate de Angamos / 8 de octubre

Día no laborable: Lunes 9 de octubre

- Todos los Santos / 1 de noviembre

Día no laborable: Jueves 7 de diciembre

- Inmaculada Concepción / 8 de diciembre

- Batalla de Ayacucho / 9 de diciembre

- Navidad / 25 de diciembre

Día no laborable: Martes 26 de diciembre