La inteligencia artificial (IA) ya es capaz de escribir código, procesar grandes cantidades de información y plantear soluciones para diferentes áreas de la ingeniería. Este avance abre un debate sobre la formación de los futuros profesionales: ¿qué conocimientos y habilidades necesitarán los ingenieros cuando parte de las labores técnicas de su profesión puedan ser realizadas por estas herramientas? La interrogante será uno de los temas centrales del 12.º Simposio Internacional de Acreditación de la Educación en Ingeniería y Computación – ICACIT 2026, programado del 21 al 23 de octubre en Santiago de Chile, que reunirá a especialistas de distintos países, entre ellos cinco representantes peruanos.

La expansión de estas tecnologías no solo plantea la necesidad de incorporar nuevas herramientas en la enseñanza universitaria. También pone sobre la mesa la preparación que reciben los estudiantes para afrontar un mercado laboral en el que la automatización gana terreno y modifica las funciones tradicionales de distintas profesiones.

¿Qué deben tener en cuenta los ingenieros en pleno 2026?

En ese contexto, habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos, la adaptación a nuevos escenarios, la toma de decisiones y la ética profesional cobran mayor importancia. A ello se suma una cuestión que genera interrogantes en el ámbito académico: cómo comprobar que los estudiantes han adquirido los conocimientos necesarios cuando pueden recurrir a sistemas de inteligencia artificial para generar código, procesar datos y elaborar propuestas técnicas.

“La inteligencia artificial está cambiando lo que debe saber un ingeniero y también nos obliga a preguntarnos cómo debemos evaluar ese aprendizaje. El Perú tiene hoy la oportunidad de participar activamente en esta conversación internacional”, señaló Jimmy Túllume Salazar, gerente general de ICACIT.

Ante estos cambios, la acreditación de los programas universitarios adquiere relevancia como una herramienta para verificar el cumplimiento de estándares de calidad y evaluar si la formación impartida responde a las exigencias actuales de la ingeniería. El desafío para las instituciones educativas consiste en preparar profesionales capaces de utilizar la tecnología, pero también de analizar sus resultados, tomar decisiones fundamentadas y asumir responsabilidades en el ejercicio de su carrera.

Perú participa en una conversación global sobre la calidad de la ingeniería

Durante tres días, el programa abordará temas como inteligencia artificial generativa, calidad de la educación en ingeniería, mejora continua, reputación universitaria e investigación en educación, poniendo en discusión cómo universidades, industria y organismos de acreditación pueden responder a los cambios que ya están transformando el ejercicio profesional de la ingeniería.

El encuentro reunirá a representantes de universidades, agencias acreditadoras, organizaciones profesionales e industria de América Latina y Europa para analizar cómo la transformación tecnológica está impactando la formación, evaluación y empleabilidad de los futuros profesionales de ingeniería.

La delegación peruana tendrá participación en distintos espacios del simposio. Enrique Alvarez Rodrich, presidente del Consejo Directivo de ICACIT, participará en el panel que analizará el papel de las agencias acreditadoras en la región, mientras que Jimmy Túllume Salazar, gerente general de ICACIT, presidirá el simposio. Desde la perspectiva de la industria, Carlos Raymundo Ibáñez, presidente de la Sección Perú del IEEE, participará en la discusión sobre el talento que actualmente requiere el mercado laboral de la ingeniería, junto con representantes del IEEE Chile, Synopsys y la Sociedad Chilena de Educación en Ingeniería.

La participación peruana también se produce en un momento relevante para ICACIT. La organización es la primera agencia latinoamericana signataria del Acuerdo de Washington y, desde julio de 2026, se convirtió en la primera agencia de América Latina autorizada para otorgar el sello europeo EUR-ACE®.

El Simposio ICACIT 2026 se desarrollará en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus San Joaquín, y contará con especialistas de Chile, Costa Rica, Colombia y España.