Por Redacción EC

Desde que apareció por primera vez ante miles de fieles en el balcón de la Basílica de San Pedro, tras ser elegido como sucesor de Francisco, un detalle de la vestimenta del papa León XIV llamó la atención: la cruz que llevaba sobre el pecho. A simple vista, podría confundirse con uno de los ornamentos habituales de la Iglesia católica, pero detrás de esta pieza existe una historia que conecta al pontífice con sus raíces religiosas. Su interior guarda reliquias de figuras importantes para la espiritualidad agustiniana, lo que convierte este objeto en una representación de su camino de fe.

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