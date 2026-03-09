Por Redacción EC

No cabe duda de que el lenguaje corporal se transmite a través de gestos, movimientos, posturas o expresiones faciales (comunicación no verbal) y puede representar hasta el 55 % de la comunicación entre los seres humanos. Por ejemplo, según la plataforma Habilidad Social, ciertas personas proyectan un gran carisma sin necesidad de hablar demasiado, pues su tipo de comunicación está en sintonía con lo que expresan verbalmente y logran transmitir confianza y cercanía; mientras que existen otros grupos que generan desconfianza sin saber las razones, pero transmiten una sensación que hace sentir incómodo compartiendo con ellas las emociones más sinceras. Sin embargo, es habitual ver a personas con la mirada hacia abajo, lo que muchos han interpretado como un acto de reserva o defensiva. En ese contexto, una especialista en psicología explicó el significado que puede transmitir este tipo de lenguaje no verbal en la sociedad. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.