No cabe duda de que el lenguaje corporal se transmite a través de gestos, movimientos, posturas o expresiones faciales (comunicación no verbal) y puede representar hasta el 55 % de la comunicación entre los seres humanos. Por ejemplo, según la plataforma Habilidad Social, ciertas personas proyectan un gran carisma sin necesidad de hablar demasiado, pues su tipo de comunicación está en sintonía con lo que expresan verbalmente y logran transmitir confianza y cercanía; mientras que existen otros grupos que generan desconfianza sin saber las razones, pero transmiten una sensación que hace sentir incómodo compartiendo con ellas las emociones más sinceras. Sin embargo, es habitual ver a personas con la mirada hacia abajo, lo que muchos han interpretado como un acto de reserva o defensiva. En ese contexto, una especialista en psicología explicó el significado que puede transmitir este tipo de lenguaje no verbal en la sociedad. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE ALGUNAS PERSONAS MIREN HACIA ABAJO MIENTRAS CAMINAN?

De acuerdo con una experta en conducta, compartido por la plataforma TyC, las personas que miran al suelo mientras caminan puede tener relación con diversos factores emocionales o rasgos de personalidad. Es decir, puede reflejar situaciones como timidez o inseguridad en contextos sociales, estados de ánimo bajos o preocupación, un alto nivel de introspección o una marcada tendencia a la reflexión, así como una simple distracción o concentración en pensamientos propios. Sin embargo, la especialista indica que no hay una única interpretación valida a todos estos casos. Asimismo, advierte que, para interpretar adecuadamente el lenguaje corporal, es indispensable observar el comportamiento de la persona y el contexto en el que se produce.

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE NO TEÑIRSE LAS CANAS, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

Para muchas personas ver una cana puede parecer impactante y que lo relacionan en seguida con la edad. Si bien esto podría ser uno de los factores, lo cierto es que también implica temas de salud, genética o deficiencias nutricionales. Para la biología, el cabello blanco surge cuando los melanocitos, consideradas las células que producen melanina, reducen su actividad o desaparecen con el paso del tiempo. Así, este pigmento es el responsable del color no solo del cabello, sino también de la piel y los ojos. De esta manera, algunas personas lo toman como un desafío emocional que la lleva a una nueva fase de su vida, conforme comparte El Español.

Es así que, para Becca Levy, docente de Psicología en la Universidad de Yale, el hecho de tener canas se ha convertido en un tabú en la sociedad, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, indicó que aquellos que aceptan este proceso pueden vivir más años y tener una buena calidad de vida, siendo más auténticos y empoderados. Es decir, quienes se libren de la presión social y dejen de teñirse el cabello llevaría a muchos beneficios para la salud, como tener mayor autoestima, menos estrés y disfrutar de la vida. Por su parte, según el European Institute for Gender Equality, el 64 % de las mujeres europeas han decidido lucirlas de forma natural, argumentando que esta elección ha fortalecido su seguridad y confianza personal.