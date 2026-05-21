Por Redacción EC

Desde la psicología contemporánea, cada vez más especialistas estudian la manera en que las personas reaccionan ante distintos estímulos emocionales, sobre todo cuando estas respuestas surgen de forma automática o con escasa mediación consciente. En este marco, uno de los comportamientos que ha captado mayor interés es la tendencia de algunos individuos a recurrir al llanto como forma habitual de expresión emocional. Para los expertos, este patrón no debe entenderse de manera aislada, sino como parte de un conjunto más amplio de características de personalidad y mecanismos de regulación afectiva. En diversos casos, la frecuencia del llanto puede asociarse con una mayor sensibilidad frente al entorno, así como con una vía más directa para canalizar emociones intensas como la tristeza, la frustración o incluso la alegría. Lejos de considerarse un rasgo negativo en sí mismo, este tipo de reacción suele interpretarse como una manifestación natural del comportamiento humano, cuya lectura adecuada depende del contexto, de la historia personal de cada individuo y de las estrategias emocionales que ha desarrollado a lo largo de su vida.