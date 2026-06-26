Fixture OFICIAL del Mundial 2026: Calendario completo de los partidos de la Copa del Mundo (foto: Andrés Lino / Itea Sports)
Fixture OFICIAL del Mundial 2026: Calendario completo de los partidos de la Copa del Mundo (foto: Andrés Lino / Itea Sports)
Por Paolo Valdivia

La marca un hito histórico en el deporte rey. Por primera vez, el torneo cuenta con la participación de 48 selecciones y se celebra de forma conjunta en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Con un total de 104 partidos programados, los fanáticos del fútbol ya se preparan para un mes lleno de emociones ininterrumpidas. Aquí te vamos a contar cuál es el fixture oficial con todos los partidos de la cita mundialista.

Calendario de partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 | Imagen: Valentin RAKOVSKY / AFP
Calendario de partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 | Imagen: Valentin RAKOVSKY / AFP

Fixture oficial de la Copa Mundial de Fútbol 2026

Jueves, 11 de junio 2026 (Inauguracón)

Viernes, 12 de junio 2026

Sábado, 13 de junio 2026

  • Partido 5 (Grupo B): Catar vs. Suiza — Estadio Bahía de San Francisco
  • Partido 6 (Grupo C): Brasil vs. Marruecos — Estadio Nueva York Nueva Jersey
  • Partido 7 (Grupo C): Haití vs. Escocia — Estadio Boston
  • Partido 8 (Grupo D): Australia vs. Turquía — Estadio BC Place Vancouver

Domingo, 14 de junio 2026

  • Partido 9 (Grupo E): Alemania vs. Curazao — Estadio Houston
  • Partido 10 (Grupo F): Países Bajos vs. Japón — Estadio Dallas
  • Partido 11 (Grupo E): Costa de Marfil vs. Ecuador — Estadio Filadelfia
  • Partido 12 (Grupo F): Suecia vs. Túnez — Estadio Monterrey

Lunes, 15 de junio 2026

  • Partido 13 (Grupo H): España vs. Cabo Verde — Estadio Atlanta
  • Partido 14 (Grupo G): Bélgica vs. Egipto — Estadio Seattle
  • Partido 15 (Grupo H): Arabia Saudí vs. Uruguay — Estadio Miami
  • Partido 16 (Grupo G): RI de Irán vs. Nueva Zelanda — Estadio Los Ángeles

Martes, 16 de junio 2026

  • Partido 17 (Grupo I): Francia vs. Senegal — Estadio Nueva York Nueva Jersey
  • Partido 18 (Grupo I): Irak vs. Noruega — Estadio Boston
  • Partido 19 (Grupo J): Argentina vs. Argelia — Estadio Kansas City
  • Partido 20 (Grupo J): Austria vs. Jordania — Estadio Bahía de San Francisco

Miércoles, 17 de junio 2026

  • Partido 21 (Grupo K): Portugal vs. RD Congo — Estadio Houston
  • Partido 22 (Grupo L): Inglaterra vs. Croacia — Estadio Dallas
  • Partido 23 (Grupo L): Ghana vs. Panamá — Estadio Toronto
  • Partido 24 (Grupo K): Uzbekistán vs. Colombia — Estadio Ciudad de México

Jueves, 18 de junio 2026

  • Partido 25 (Grupo A): República Checa vs. Sudáfrica — Estadio Atlanta
  • Partido 26 (Grupo B): Suiza vs. Bosnia y Herzegovina — Estadio Los Ángeles
  • Partido 27 (Grupo B): Canadá vs. Catar — Estadio BC Place Vancouver
  • Partido 28 (Grupo A): México vs. República de Corea — Estadio Guadalajara

Viernes, 19 de junio 2026

  • Partido 29 (Grupo D): Estados Unidos vs. Australia — Estadio Seattle
  • Partido 30 (Grupo C): Escocia vs. Marruecos — Estadio Boston
  • Partido 31 (Grupo C): Brasil vs. Haití — Estadio Filadelfia
  • Partido 32 (Grupo D): Turquía vs. Paraguay — Estadio Bahía de San Francisco

Sábado, 20 de junio 2026

  • Partido 33 (Grupo F): Países Bajos vs. Suecia — Estadio Houston
  • Partido 34 (Grupo E): Alemania vs. Costa de Marfil — Estadio Toronto
  • Partido 35 (Grupo E): Ecuador vs. Curazao — Estadio Kansas City
  • Partido 36 (Grupo F): Túnez vs. Japón — Estadio Monterrey

Domingo, 21 de junio 2026

  • Partido 37 (Grupo H): España vs. Arabia Saudí — Estadio Atlanta
  • Partido 38 (Grupo G): Bélgica vs. Irán — Estadio Los Ángeles
  • Partido 39 (Grupo H): Uruguay vs. Cabo Verde — Estadio Miami
  • Partido 40 (Grupo G): Nueva Zelanda vs. Egipto — Estadio BC Place Vancouver

Lunes, 22 de junio 2026

  • Partido 41 (Grupo J): Argentina vs. Austria — Estadio Dallas
  • Partido 42 (Grupo I): Francia vs. Irak — Estadio Filadelfia
  • Partido 43 (Grupo I): Noruega vs. Senegal — Estadio Nueva York Nueva Jersey
  • Partido 44 (Grupo J): Jordania vs. Argelia — Estadio Bahía de San Francisco Bay

Martes, 23 de junio 2026

  • Partido 45 (Grupo K): Portugal vs. Uzbekistán — Estadio Houston
  • Partido 46 (Grupo L): Inglaterra vs. Ghana — Estadio Boston
  • Partido 47 (Grupo L): Panamá vs. Croacia — Estadio Toronto
  • Partido 48 (Grupo K): Colombia vs. RD Congo — Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio 2026

  • Partido 49 (Grupo B): Suiza vs. Canadá — Estadio BC Place Vancouver
  • Partido 50 (Grupo B): Bosnia y Herzegovina vs. Catar — Estadio Seattle
  • Partido 51 (Grupo C): Escocia vs. Brasil — Estadio Miami
  • Partido 52 (Grupo C): Marruecos vs. Haití — Estadio Atlanta
  • Partido 53 (Grupo A): República Checa vs. México — Estadio Ciudad de México
  • Partido 54 (Grupo A): Sudáfrica vs. República de Corea — Estadio Monterrey

Jueves, 25 de junio 2026

  • Partido 55 (Grupo E): Curazao vs. Costa de Marfil — Estadio Filadelfia
  • Partido 56 (Grupo E): Ecuador vs. Alemania — Estadio Nueva York Nueva Jersey
  • Partido 57 (Grupo F): Japón vs. Suecia — Estadio Dallas
  • Partido 58 (Grupo F): Túnez vs. Países Bajos — Estadio Kansas City
  • Partido 59 (Grupo D): Turquía vs. Estados Unidos — Estadio Los Ángeles
  • Partido 60 (Grupo D): Paraguay vs. Australia — Estadio Bahía de San Francisco

Viernes, 26 de junio 2026

  • Partido 61 (Grupo I): Noruega vs. Francia — Estadio Boston
  • Partido 62 (Grupo I): Senegal vs. Irak — Estadio Toronto
  • Partido 63 (Grupo H): Cabo Verde vs. Arabia Saudí — Estadio Houston
  • Partido 64 (Grupo H): Uruguay vs. España — Estadio Guadalajara
  • Partido 65 (Grupo G): Egipto vs. Irán — Estadio Seattle
  • Partido 66 (Grupo G): Nueva Zelanda vs. Bélgica — Estadio BC Place Vancouver

Sábado, 27 de junio 2026

  • Partido 67 (Grupo L): Panamá vs. Inglaterra — Estadio Nueva York Nueva Jersey
  • Partido 68 (Grupo L): Croacia vs. Ghana — Estadio Filadelfia
  • Partido 69 (Grupo K): Colombia vs. Portugal — Estadio Miami
  • Partido 70 (Grupo K): RD Congo vs. Uzbekistán — Estadio Atlanta
  • Partido 71 (Grupo J): Argelia vs. Austria — Estadio Kansas City
  • Partido 72 (Grupo J): Jordania vs. Argentina — Estadio Dallas

Domingo, 28 de junio 2026

  • Partido 73 (2º Grupo A vs. 2º Grupo B) — Estadio Los Ángeles

Lunes, 29 de junio 2026

  • Partido 74 (1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F) — Estadio Boston
  • Partido 75 (1º Grupo F vs. 2º Grupo C) — Estadio Monterrey
  • Partido 76 (1º Grupo C vs. 2º Grupo F) — Estadio Houston

Martes, 30 de junio 2026

  • Partido 77 (1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H) — Estadio Nueva York Nueva Jersey
  • Partido 78 (2º Grupo E vs. 2º Grupo I) — Estadio Dallas
  • Partido 79 (1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I) — Estadio Ciudad de México

Miércoles, 1 de julio 2026

  • Partido 80 (1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K) — Estadio Atlanta
  • Partido 81 (1º Grupo D vs. 3º Grupo B/E/F/I/J) — Estadio Bahía de San Francisco
  • Partido 82 (1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J) — Estadio Seattle

Jueves, 2 de julio 2026

  • Partido 83 (2º Grupo K vs. 2º Grupo L) — Estadio Toronto
  • Partido 84 (1º Grupo H vs. 2º Grupo J) — Estadio Los Ángeles
  • Partido 85 (1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J) — Estadio BC Place Vancouver

Viernes, 3 de julio 2026

  • Partido 86 (1º Grupo J vs. 2º Grupo H) — Estadio Miami
  • Partido 87 (1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L) — Estadio Kansas City
  • Partido 88 (2º Grupo D vs. 2º Grupo G) — Estadio Dallas

Sábado, 4 de julio 2026

  • Partido 89 (Ganador P74 vs. Ganador P77) — Estadio Filadelfia
  • Partido 90 (Ganador P73 vs. Ganador P75) — Estadio Houston

Domingo, 5 de julio 2026

  • Partido 91 (Ganador P76 vs. Ganador P78) — Estadio Nueva York Nueva Jersey
  • Partido 92 (Ganador P79 vs. Ganador P80) — Estadio Ciudad de México

Lunes, 6 de julio 2026

  • Partido 93 (Ganador P83 vs. Ganador P84) — Estadio Dallas
  • Partido 94 (Ganador P81 vs. Ganador P82) — Estadio Seattle

Martes, 7 de julio 2026

  • Partido 95 (Ganador P86 vs. Ganador P88) — Estadio Atlanta
  • Partido 96 (Ganador P85 vs. Ganador P87) — Estadio BC Place Vancouver

Jueves, 9 de julio 2026

  • Partido 97 (Ganador P89 vs. Ganador P90) — Estadio Boston

Viernes, 10 de julio 2026

  • Partido 98 (Ganador P93 vs. Ganador P94) — Estadio Los Ángeles

Sábado, 11 de julio 2026

  • Partido 99 (Ganador P91 vs. Ganador P92) — Estadio Miami
  • Partido 100 (Ganador P95 vs. Ganador P96) — Estadio Kansas City

Martes, 14 de julio 2026

  • Partido 101 (Ganador P97 vs. Ganador P98) — Estadio Dallas

Miércoles, 15 de julio 2026

  • Partido 102 (Ganador P99 vs. Ganador P100) — Estadio Atlanta

Sábado, 18 de julio 2026

  • Partido 103 (Perdedor P101 vs. Perdedor P102) — Estadio Miami

Domingo, 19 de julio 2026

  • Partido 104 (Ganador P101 vs. Ganador P102) — Estadio Nueva York Nueva Jersey

Fechas clave del Mundial 2026: ¿Cuándo empieza y cuándo es la final?

El calendario de la Copa del Mundo está diseñado para mantener la máxima competitividad a lo largo de 39 días de competencia intensa:

  • Partido inaugural: 11 de junio de 2026 en el emblemático Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México).
  • Fase de grupos: Del 11 al 27 de junio de 2026.
  • Ronda de 32 (Dieciseisavos de final): Del 28 de junio al 3 de julio de 2026.
  • Octavos de final: Del 4 al 7 de julio de 2026.
  • Cuartos de final: Del 9 al 11 de julio de 2026.
  • Semifinales: 14 y 15 de julio de 2026.
  • Tercer puesto: 18 de julio de 2026 en Miami.
  • Gran Final: 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey).

Sedes y estadios donde se jugará la Copa del Mundo 2026

Los 104 encuentros de la justa mundialista se distribuirán en 16 espectaculares estadios de los tres países norteamericanos:

Estados Unidos (11 sedes)

  • Boston (Gillette Stadium)
  • Dallas (AT&T Stadium)
  • Houston (NRG Stadium)
  • Kansas City (Arrowhead Stadium)
  • Los Ángeles (SoFi Stadium)
  • Miami (Hard Rock Stadium)
  • Nueva York / Nueva Jersey (MetLife Stadium)
  • Filadelfia (Lincoln Financial Field)
  • San Francisco (Levi’s Stadium)
  • Seattle (Lumen Field)
  • Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

México (3 sedes)

  • Ciudad de México (Estadio Azteca)
  • Guadalajara (Estadio Akron)
  • Monterrey (Estadio BBVA)

Canadá (2 sedes)

  • Vancouver (BC Place)
  • Toronto (BMO Field)
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