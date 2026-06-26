La Copa Mundial de Fútbol 2026 marca un hito histórico en el deporte rey. Por primera vez, el torneo cuenta con la participación de 48 selecciones y se celebra de forma conjunta en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Con un total de 104 partidos programados, los fanáticos del fútbol ya se preparan para un mes lleno de emociones ininterrumpidas. Aquí te vamos a contar cuál es el fixture oficial con todos los partidos de la cita mundialista.
Fixture oficial de la Copa Mundial de Fútbol 2026
Jueves, 11 de junio 2026 (Inauguracón)
- Partido 1 (Grupo A): México vs. Sudáfrica — Estadio Ciudad de México
- Partido 2 (Grupo A): República de Corea vs. República Checa — Estadio Guadalajara
Viernes, 12 de junio 2026
- Partido 3 (Grupo B): Canadá vs. Bosnia y Herzegovina — Estadio Toronto
- Partido 4 (Grupo D): Estados Unidos vs. Paraguay — Estadio Los Ángeles
Sábado, 13 de junio 2026
- Partido 5 (Grupo B): Catar vs. Suiza — Estadio Bahía de San Francisco
- Partido 6 (Grupo C): Brasil vs. Marruecos — Estadio Nueva York Nueva Jersey
- Partido 7 (Grupo C): Haití vs. Escocia — Estadio Boston
- Partido 8 (Grupo D): Australia vs. Turquía — Estadio BC Place Vancouver
Domingo, 14 de junio 2026
- Partido 9 (Grupo E): Alemania vs. Curazao — Estadio Houston
- Partido 10 (Grupo F): Países Bajos vs. Japón — Estadio Dallas
- Partido 11 (Grupo E): Costa de Marfil vs. Ecuador — Estadio Filadelfia
- Partido 12 (Grupo F): Suecia vs. Túnez — Estadio Monterrey
Lunes, 15 de junio 2026
- Partido 13 (Grupo H): España vs. Cabo Verde — Estadio Atlanta
- Partido 14 (Grupo G): Bélgica vs. Egipto — Estadio Seattle
- Partido 15 (Grupo H): Arabia Saudí vs. Uruguay — Estadio Miami
- Partido 16 (Grupo G): RI de Irán vs. Nueva Zelanda — Estadio Los Ángeles
Martes, 16 de junio 2026
- Partido 17 (Grupo I): Francia vs. Senegal — Estadio Nueva York Nueva Jersey
- Partido 18 (Grupo I): Irak vs. Noruega — Estadio Boston
- Partido 19 (Grupo J): Argentina vs. Argelia — Estadio Kansas City
- Partido 20 (Grupo J): Austria vs. Jordania — Estadio Bahía de San Francisco
Miércoles, 17 de junio 2026
- Partido 21 (Grupo K): Portugal vs. RD Congo — Estadio Houston
- Partido 22 (Grupo L): Inglaterra vs. Croacia — Estadio Dallas
- Partido 23 (Grupo L): Ghana vs. Panamá — Estadio Toronto
- Partido 24 (Grupo K): Uzbekistán vs. Colombia — Estadio Ciudad de México
Jueves, 18 de junio 2026
- Partido 25 (Grupo A): República Checa vs. Sudáfrica — Estadio Atlanta
- Partido 26 (Grupo B): Suiza vs. Bosnia y Herzegovina — Estadio Los Ángeles
- Partido 27 (Grupo B): Canadá vs. Catar — Estadio BC Place Vancouver
- Partido 28 (Grupo A): México vs. República de Corea — Estadio Guadalajara
Viernes, 19 de junio 2026
- Partido 29 (Grupo D): Estados Unidos vs. Australia — Estadio Seattle
- Partido 30 (Grupo C): Escocia vs. Marruecos — Estadio Boston
- Partido 31 (Grupo C): Brasil vs. Haití — Estadio Filadelfia
- Partido 32 (Grupo D): Turquía vs. Paraguay — Estadio Bahía de San Francisco
Sábado, 20 de junio 2026
- Partido 33 (Grupo F): Países Bajos vs. Suecia — Estadio Houston
- Partido 34 (Grupo E): Alemania vs. Costa de Marfil — Estadio Toronto
- Partido 35 (Grupo E): Ecuador vs. Curazao — Estadio Kansas City
- Partido 36 (Grupo F): Túnez vs. Japón — Estadio Monterrey
Domingo, 21 de junio 2026
- Partido 37 (Grupo H): España vs. Arabia Saudí — Estadio Atlanta
- Partido 38 (Grupo G): Bélgica vs. Irán — Estadio Los Ángeles
- Partido 39 (Grupo H): Uruguay vs. Cabo Verde — Estadio Miami
- Partido 40 (Grupo G): Nueva Zelanda vs. Egipto — Estadio BC Place Vancouver
Lunes, 22 de junio 2026
- Partido 41 (Grupo J): Argentina vs. Austria — Estadio Dallas
- Partido 42 (Grupo I): Francia vs. Irak — Estadio Filadelfia
- Partido 43 (Grupo I): Noruega vs. Senegal — Estadio Nueva York Nueva Jersey
- Partido 44 (Grupo J): Jordania vs. Argelia — Estadio Bahía de San Francisco Bay
Martes, 23 de junio 2026
- Partido 45 (Grupo K): Portugal vs. Uzbekistán — Estadio Houston
- Partido 46 (Grupo L): Inglaterra vs. Ghana — Estadio Boston
- Partido 47 (Grupo L): Panamá vs. Croacia — Estadio Toronto
- Partido 48 (Grupo K): Colombia vs. RD Congo — Estadio Guadalajara
Miércoles, 24 de junio 2026
- Partido 49 (Grupo B): Suiza vs. Canadá — Estadio BC Place Vancouver
- Partido 50 (Grupo B): Bosnia y Herzegovina vs. Catar — Estadio Seattle
- Partido 51 (Grupo C): Escocia vs. Brasil — Estadio Miami
- Partido 52 (Grupo C): Marruecos vs. Haití — Estadio Atlanta
- Partido 53 (Grupo A): República Checa vs. México — Estadio Ciudad de México
- Partido 54 (Grupo A): Sudáfrica vs. República de Corea — Estadio Monterrey
Jueves, 25 de junio 2026
- Partido 55 (Grupo E): Curazao vs. Costa de Marfil — Estadio Filadelfia
- Partido 56 (Grupo E): Ecuador vs. Alemania — Estadio Nueva York Nueva Jersey
- Partido 57 (Grupo F): Japón vs. Suecia — Estadio Dallas
- Partido 58 (Grupo F): Túnez vs. Países Bajos — Estadio Kansas City
- Partido 59 (Grupo D): Turquía vs. Estados Unidos — Estadio Los Ángeles
- Partido 60 (Grupo D): Paraguay vs. Australia — Estadio Bahía de San Francisco
Viernes, 26 de junio 2026
- Partido 61 (Grupo I): Noruega vs. Francia — Estadio Boston
- Partido 62 (Grupo I): Senegal vs. Irak — Estadio Toronto
- Partido 63 (Grupo H): Cabo Verde vs. Arabia Saudí — Estadio Houston
- Partido 64 (Grupo H): Uruguay vs. España — Estadio Guadalajara
- Partido 65 (Grupo G): Egipto vs. Irán — Estadio Seattle
- Partido 66 (Grupo G): Nueva Zelanda vs. Bélgica — Estadio BC Place Vancouver
Sábado, 27 de junio 2026
- Partido 67 (Grupo L): Panamá vs. Inglaterra — Estadio Nueva York Nueva Jersey
- Partido 68 (Grupo L): Croacia vs. Ghana — Estadio Filadelfia
- Partido 69 (Grupo K): Colombia vs. Portugal — Estadio Miami
- Partido 70 (Grupo K): RD Congo vs. Uzbekistán — Estadio Atlanta
- Partido 71 (Grupo J): Argelia vs. Austria — Estadio Kansas City
- Partido 72 (Grupo J): Jordania vs. Argentina — Estadio Dallas
Domingo, 28 de junio 2026
- Partido 73 (2º Grupo A vs. 2º Grupo B) — Estadio Los Ángeles
Lunes, 29 de junio 2026
- Partido 74 (1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F) — Estadio Boston
- Partido 75 (1º Grupo F vs. 2º Grupo C) — Estadio Monterrey
- Partido 76 (1º Grupo C vs. 2º Grupo F) — Estadio Houston
Martes, 30 de junio 2026
- Partido 77 (1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H) — Estadio Nueva York Nueva Jersey
- Partido 78 (2º Grupo E vs. 2º Grupo I) — Estadio Dallas
- Partido 79 (1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I) — Estadio Ciudad de México
Miércoles, 1 de julio 2026
- Partido 80 (1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K) — Estadio Atlanta
- Partido 81 (1º Grupo D vs. 3º Grupo B/E/F/I/J) — Estadio Bahía de San Francisco
- Partido 82 (1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J) — Estadio Seattle
Jueves, 2 de julio 2026
- Partido 83 (2º Grupo K vs. 2º Grupo L) — Estadio Toronto
- Partido 84 (1º Grupo H vs. 2º Grupo J) — Estadio Los Ángeles
- Partido 85 (1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J) — Estadio BC Place Vancouver
Viernes, 3 de julio 2026
- Partido 86 (1º Grupo J vs. 2º Grupo H) — Estadio Miami
- Partido 87 (1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L) — Estadio Kansas City
- Partido 88 (2º Grupo D vs. 2º Grupo G) — Estadio Dallas
Sábado, 4 de julio 2026
- Partido 89 (Ganador P74 vs. Ganador P77) — Estadio Filadelfia
- Partido 90 (Ganador P73 vs. Ganador P75) — Estadio Houston
Domingo, 5 de julio 2026
- Partido 91 (Ganador P76 vs. Ganador P78) — Estadio Nueva York Nueva Jersey
- Partido 92 (Ganador P79 vs. Ganador P80) — Estadio Ciudad de México
Lunes, 6 de julio 2026
- Partido 93 (Ganador P83 vs. Ganador P84) — Estadio Dallas
- Partido 94 (Ganador P81 vs. Ganador P82) — Estadio Seattle
Martes, 7 de julio 2026
- Partido 95 (Ganador P86 vs. Ganador P88) — Estadio Atlanta
- Partido 96 (Ganador P85 vs. Ganador P87) — Estadio BC Place Vancouver
Jueves, 9 de julio 2026
- Partido 97 (Ganador P89 vs. Ganador P90) — Estadio Boston
Viernes, 10 de julio 2026
- Partido 98 (Ganador P93 vs. Ganador P94) — Estadio Los Ángeles
Sábado, 11 de julio 2026
- Partido 99 (Ganador P91 vs. Ganador P92) — Estadio Miami
- Partido 100 (Ganador P95 vs. Ganador P96) — Estadio Kansas City
Martes, 14 de julio 2026
- Partido 101 (Ganador P97 vs. Ganador P98) — Estadio Dallas
Miércoles, 15 de julio 2026
- Partido 102 (Ganador P99 vs. Ganador P100) — Estadio Atlanta
Sábado, 18 de julio 2026
- Partido 103 (Perdedor P101 vs. Perdedor P102) — Estadio Miami
Domingo, 19 de julio 2026
- Partido 104 (Ganador P101 vs. Ganador P102) — Estadio Nueva York Nueva Jersey
Fechas clave del Mundial 2026: ¿Cuándo empieza y cuándo es la final?
El calendario de la Copa del Mundo está diseñado para mantener la máxima competitividad a lo largo de 39 días de competencia intensa:
- Partido inaugural: 11 de junio de 2026 en el emblemático Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México).
- Fase de grupos: Del 11 al 27 de junio de 2026.
- Ronda de 32 (Dieciseisavos de final): Del 28 de junio al 3 de julio de 2026.
- Octavos de final: Del 4 al 7 de julio de 2026.
- Cuartos de final: Del 9 al 11 de julio de 2026.
- Semifinales: 14 y 15 de julio de 2026.
- Tercer puesto: 18 de julio de 2026 en Miami.
- Gran Final: 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey).
Sedes y estadios donde se jugará la Copa del Mundo 2026
Los 104 encuentros de la justa mundialista se distribuirán en 16 espectaculares estadios de los tres países norteamericanos:
Estados Unidos (11 sedes)
- Boston (Gillette Stadium)
- Dallas (AT&T Stadium)
- Houston (NRG Stadium)
- Kansas City (Arrowhead Stadium)
- Los Ángeles (SoFi Stadium)
- Miami (Hard Rock Stadium)
- Nueva York / Nueva Jersey (MetLife Stadium)
- Filadelfia (Lincoln Financial Field)
- San Francisco (Levi’s Stadium)
- Seattle (Lumen Field)
- Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)
México (3 sedes)
- Ciudad de México (Estadio Azteca)
- Guadalajara (Estadio Akron)
- Monterrey (Estadio BBVA)
Canadá (2 sedes)
- Vancouver (BC Place)
- Toronto (BMO Field)
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