La efervescencia de la Copa del Mundo 2026 sigue dejando momentos virales fuera de las canchas. En esta ocasión, el protagonista fue el famoso streamer norteamericano iShowSpeed, quien se vio envuelto en un altercado en las tribunas justo después de que la Selección de Brasil derrotara y eliminara a su similar de Japón.

Mientras el creador de contenido interactuaba pacíficamente con los aficionados locales, un provocador empañó el momento, obligando a la intervención inmediata del cuerpo de seguridad del recinto.

Another Angle of the Annoying Uncle Screaming "Messi! Messi!" at IShowSpeed while he comforts crying Japanese Fans 😭💔🇯🇵 pic.twitter.com/uXkb8FePDF — Speedy Updates (@SpeedUpdates1) June 30, 2026

Un fanático de Messi buscó provocar al streamer estadounidense

Fiel a su estilo, Speed se encontraba transmitiendo en vivo y conviviendo con un grupo de fanáticos japoneses que llevaban los rostros pintados. Sin embargo, la atmósfera cambió drásticamente cuando un hombre con camiseta azul irrumpió en la escena gritando repetidamente “¡Messi, Messi!” directamente hacia el streamer, conocido mundialmente por su fanatismo extremo hacia Cristiano Ronaldo.

A pesar de que el creador de contenido intentó ignorar la situación en los primeros segundos y mantener la calma con los hinchas nipones, la insistencia, agresividad y la cercanía del sujeto terminaron por colmar su paciencia.

“Se de las leyes japonesas”: La reacción de iShowSpeed y la intervención de seguridad

El incidente escaló cuando el provocador se aproximó demasiado al espacio personal del streamer. Ante esto, iShowSpeed reaccionó de forma enérgica exigiéndole que se callara a gritos. En medio del tenso momento, se escuchó al estadounidense repetir a los presentes “I know Japanese law, but it’s going to be okay” (Conozco las leyes japonesas, pero todo estará bien) para consolar a los fans de la selección nipona.

Afortunadamente, el equipo de seguridad privada del estadio actuó con rapidez cercando a Speed mientras la persona le decía que “no lo toquen”. Tras el amago de bronca, Speed pudo continuar compartiendo con el resto de los aficionados que lamentaban la eliminación de los ‘Samurai Blue’ a manos del ‘Scracht’.