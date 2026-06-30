En medio del lamento nipón por la eliminación ante Brasil en la Copa del Mundo 2026, el creador de contenido vivió un hostil momento con un detractor en las tribunas que empañó su convivencia con los hinchas locales. (Foto: IShowSpeed YouTube)
En medio del lamento nipón por la eliminación ante Brasil en la Copa del Mundo 2026, el creador de contenido vivió un hostil momento con un detractor en las tribunas que empañó su convivencia con los hinchas locales. (Foto: IShowSpeed YouTube)
Por Paolo Valdivia

La efervescencia de la Copa del Mundo 2026 sigue dejando momentos virales fuera de las canchas. En esta ocasión, el protagonista fue el famoso streamer norteamericano iShowSpeed, quien se vio envuelto en un altercado en las tribunas justo después de que la Selección de Brasil derrotara y eliminara a su similar de Japón.

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