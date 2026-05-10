Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¿Qué dice la psicología sobre las personas que toman notas a mano en una reunión? | Foto: Pexels
¿Qué dice la psicología sobre las personas que toman notas a mano en una reunión? | Foto: Pexels
Por Redacción EC

Aunque hoy la mayoría de trabajadores utiliza laptops, celulares o tablets para registrar información durante reuniones, la costumbre de escribir a mano continúa llamando la atención en oficinas y espacios académicos. Lejos de ser una práctica pasada de moda, distintos estudios en psicología y neurociencia sostienen que usar papel y bolígrafo obliga al cerebro a procesar mejor las ideas, favoreciendo la memoria, la concentración y el análisis en tiempo real. Expertos señalan que este hábito ayuda a seleccionar información importante y reduce varias de las distracciones asociadas a las pantallas digitales. Descubre por qué las personas que toman apuntes a mano podrían comprender y recordar mejor lo que sucede en una reunión.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.