Aunque hoy la mayoría de trabajadores utiliza laptops, celulares o tablets para registrar información durante reuniones, la costumbre de escribir a mano continúa llamando la atención en oficinas y espacios académicos. Lejos de ser una práctica pasada de moda, distintos estudios en psicología y neurociencia sostienen que usar papel y bolígrafo obliga al cerebro a procesar mejor las ideas, favoreciendo la memoria, la concentración y el análisis en tiempo real. Expertos señalan que este hábito ayuda a seleccionar información importante y reduce varias de las distracciones asociadas a las pantallas digitales. Descubre por qué las personas que toman apuntes a mano podrían comprender y recordar mejor lo que sucede en una reunión.
Aunque hoy la mayoría de trabajadores utiliza laptops, celulares o tablets para registrar información durante reuniones, la costumbre de escribir a mano continúa llamando la atención en oficinas y espacios académicos. Lejos de ser una práctica pasada de moda, distintos estudios en psicología y neurociencia sostienen que usar papel y bolígrafo obliga al cerebro a procesar mejor las ideas, favoreciendo la memoria, la concentración y el análisis en tiempo real. Expertos señalan que este hábito ayuda a seleccionar información importante y reduce varias de las distracciones asociadas a las pantallas digitales. Descubre por qué las personas que toman apuntes a mano podrían comprender y recordar mejor lo que sucede en una reunión.
La psicología explica que escribir a mano exige más participación mental que simplemente teclear. Debido a que la velocidad del bolígrafo es menor que la del teclado, la persona necesita escuchar con atención, resumir conceptos y decidir qué datos vale la pena conservar. Ese proceso obliga al cerebro a interpretar la información mientras la conversación sigue avanzando.
Según investigaciones citadas por National Geographic, este esfuerzo activa distintas áreas cerebrales vinculadas con la memoria y el aprendizaje. La profesora Naomi Baron señaló que gran parte de los estudios realizados sobre escritura manual muestran que las personas suelen recordar mejor aquello que anotaron a mano que lo registrado en dispositivos electrónicos.
Una investigación difundida por Frontiers in Psychology y desarrollada por Eva Ose Askvik, F. R. van der Weel y Audrey van der Meer analizó la actividad cerebral de niños y adultos jóvenes mientras escribían palabras de distintas maneras. Los especialistas compararon los efectos de escribir a mano, usar un teclado y dibujar.
Los resultados mostraron patrones neuronales más relacionados con el aprendizaje cuando los participantes utilizaban escritura manual. Los investigadores concluyeron que el movimiento de la mano, la coordinación visual y la formación de letras ayudan a fijar mejor la información en el cerebro, algo que ocurre con menos intensidad al teclear rápidamente.
Otro aspecto destacado por los expertos es que el cuaderno reduce interrupciones frecuentes. A diferencia de un celular o una computadora, el papel no compite con notificaciones, correos electrónicos ni mensajes instantáneos. Esto facilita que la atención permanezca enfocada en la conversación y en las tareas importantes.
Además, las notas escritas manualmente suelen incluir símbolos, flechas, palabras subrayadas o dibujos rápidos que ayudan a relacionar ideas. Esa libertad para organizar conceptos convierte al cuaderno en una herramienta más flexible para ordenar pendientes, detectar prioridades y repasar acuerdos después de la reunión, según informa plataforma OK Salud.
Los especialistas recomiendan utilizar un sistema simple que permita escuchar y escribir sin perder detalles importantes de la reunión.
- Coloca la fecha, el tema y los participantes al inicio de la hoja para organizar mejor la información.
- Utiliza métodos prácticos, como el sistema Cornell, o dividir la página en cuadrantes para separar ideas, tareas y dudas.
- Emplea abreviaturas y símbolos rápidos, como estrellas, flechas o signos de interrogación, para identificar puntos importantes.
- Revisa las notas al finalizar la reunión para completar información y convertir los apuntes en acciones concretas.
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