Con más de 15 millones de usuarios diarios, Yape se ha consolidado como una de las aplicaciones más utilizadas por los peruanos, ya sea para sus negocios o para realizar diversas transacciones. De hecho, entre las ventajas que ofrece la aplicación morada a sus clientes son diversas promociones y funciones, que incluyen transferencias de dinero, microcréditos, recarga de móviles, cambio de dólares, pago de servicios, compras en Yape Tienda y la compra de entradas y pasajes. Sin embargo, con el objetivo de proteger la seguridad de sus usuarios, la billetera digital ha implementado diversas medidas de seguridad que permite bloquear al instante las cuentas desde el celular robado. Esto representa una buena noticia para los usuarios, quienes se mantienen alertas ante la ola de delincuencia que se vive en el país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO BLOQUEAR TU CUENTA EN YAPE TRAS EL ROBO DEL CELULAR?

En la actualidad, Yape se ha convertido en una herramienta indispensable en la vida de millones de peruanos, quienes diariamente realizan transacciones financieras y fomentan la inclusión financiera al ser accesible y segura. A lo largo de estos años, la aplicación del BCP se ha ido actualizando con la finalidad de brindar una mejor experiencia a sus usuarios. De hecho, a inicios de 2025, la billetera digital incorporó un código de verificación de tres dígitos que debe ser confirmado por quien envía y recibe el dinero, con el fin de reducir el riesgo de fraudes y transacciones falsas. Así, en caso de pérdida o robo del celular, el aplicativo recomendó colocar una clave distinta a la cuenta anterior. Aunque, previamente se deberá realizar lo siguiente:

Llama a la línea de emergencia 1820, indica la palabra “Yape” y solicita el bloqueo inmediato de todas tus tarjetas para impedir que terceros accedan a tus aplicaciones financieras.

Tienes otra opción de bloquear tu cuenta a través de este LINK.

Llama a tu operador móvil para bloquear tu línea y equipo.

¿CÓMO INGRESAR A YAPE DE MANERA SEGURA Y RÁPIDA?

A través de sus plataformas oficiales, Yape anunció que con su nueva actualización permitirá a sus más de 18 millones de usuarios acceder a la aplicativo por medio del reconocimiento facial o huella digital. Para acceder a esta nueva función, el usuario debe iniciar sesión y seleccionar las opciones correspondientes ubicadas en la parte inferior izquierda. Tras ello, se debe aceptar los ‘Términos y Condiciones’ y ‘Actívala ahora’. La billetera digital te solicitará ingresar una clave de seis dígitos o la captura del rostro, por lo que se recibirá un código de validación en el celular. Esto permitirá entrar a la cuenta de manera rápida y eficaz. No obstante, para desactivar esta función se debe seguir estos sencillos pasos:

Accede al menú principal (≡) y entra en “Ajustes”.

Selecciona la opción “Biometría digital”.

Confirma la desactivación siguiendo las instrucciones en pantalla.