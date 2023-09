Qué problemas legales tiene Nicola Porcella en México

Durante estos tiempos, Nicola Porcella está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera artística en México. Su paso por ‘La casa de los famosos’ y lograr una buena amistad con la influencer Wendy Guevara ha hecho que gane gran popularidad en el país azteca. No obstante, el modelo podría ver perjudicado sus planes debido a muchos problemas legales que aparecieron de forma inesperada.

¿QUÉ PASÓ CON NICOLA PORCELLA EN MÉXICO?

Nicola Porcella cuenta con varios proyectos en México, entre ellas, la novela ‘El amor no tiene receta’ de Televisa, producida por Juan Osorio. Y es que, hace poco le preguntaron, en medio de su gira por varios estados mexicanos, sobre su situación legal en el país por lo que mencionó que su condición es complicada debido a que una persona se hizo pasar con él y registró su nombre como una marca sin tener su consentimiento en el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR).

Por ello, el peruano no tendría la oportunidad de cobrar regalías a su nombre o quizás vender productos con su imagen. “Están registrando mi nombre como una marca. Entonces, no soy yo. Me están llegando muchos papeles, y no soy yo”, dijo Porcella.

Finalmente, el exchico reality aseguró que hará todo lo posible para revertir esta situación y evitar involucrase en negocios que no tienen nada que ver consigo mismo. “Están registrando mi nombre. Ahorita tengo que mandar a un abogado para que, por favor, no registren mi nombre. Mil cosas están pasando”, expresó el también influencer.

¿QUÉ ENFERMEDAD PADECE NICOLA PORCELLA?

En uno de los episodios de “La Casa de los Famosos”, el actor solía mostrarse abierto a compartir detalles sobre su vida, y aquella vez no dudo en contar lo que padecía a sus compañeros y los televidentes. Y es que, platicando con el “team infierno”, Nicola narró que en 2019 atravesó por momentos difíciles en su vida, pues la presión de la prensa lo llevó a sufrir depresión: “Ese día había pasado por tantas cosas, tenía a la prensa todo el rato atrás y hay un momento en que dices ‘me cansé’. Te gana la depresión, te gana la enfermedad”, dijo.

Como se sabe, Nicola fue uno de los participantes con mejor actitud positiva en el reality, por lo que terminó diciendo que la vida es así y que siempre hay una salida para cualquier situación adversa. “Lo que trato de decir es que por más que estés abajo, siempre hay una salida”, sostuvo en esa oportunidad.