En la rutina diaria, cumplir con los horarios establecidos puede marcar la diferencia en la forma en que una persona organiza sus actividades y establece vínculos con quienes la rodean. Aun así, para algunos, presentarse después de la hora acordada se convierte en una práctica repetitiva que suele estar acompañada de distintas excusas. Desde la perspectiva de la psicología, este comportamiento no necesariamente responde únicamente a una cuestión de desorden o poca responsabilidad. La tendencia a retrasarse de manera habitual puede guardar relación con determinados hábitos, formas de afrontar las obligaciones e incluso características personales que influyen en la conducta cotidiana. Cuando los retrasos se vuelven constantes, sus consecuencias pueden trasladarse a diferentes espacios de la vida. Las demoras frecuentes pueden generar malestar entre familiares, amigos o compañeros de trabajo y, con el tiempo, deteriorar la confianza y la imagen que los demás construyen sobre esa persona.

¿Eres de los que llega tarde? La psicología tiene esta explicación inquietante

Especialistas en comportamiento humano han advertido que la impuntualidad frecuente podría estar asociada, en algunos casos, a rasgos vinculados con el egocentrismo. El psicólogo Oliver Burkman explica que quienes incumplen de manera reiterada los horarios no siempre lo hacen de forma consciente, sino que en ocasiones podría tratarse de una dinámica interna que influye en sus relaciones sociales, como la búsqueda de control en las interacciones o la necesidad de llamar la atención al momento de su llegada.

Sin embargo, los especialistas advierten que los retrasos reiterados no necesariamente reflejan soberbia, desinterés o una actitud negativa hacia otras personas. Esta conducta puede estar relacionada con distintas circunstancias internas, entre ellas la falta de confianza, el deseo constante de recibir reconocimiento o dificultades para calcular cuánto tiempo requieren determinadas actividades y establecer qué asuntos deben atenderse primero.

¿Cómo puede la impuntualidad afectar tus relaciones?

Establecer una hora para encontrarse con alguien implica asumir un compromiso en el que ambas partes organizan sus actividades tomando en cuenta ese momento. Cumplir con lo acordado demuestra consideración por la agenda de los demás. En cambio, retrasarse de manera reiterada puede generar la impresión de que las obligaciones propias tienen mayor importancia que el tiempo de quienes esperan.

Esta conducta puede provocar desgaste en las relaciones familiares, amistosas y laborales, especialmente cuando los retrasos se convierten en una práctica habitual. Para el psicólogo Oliver Burkman, identificar que existe un problema con la puntualidad constituye un punto de partida para corregirlo. Trabajar aspectos como el conocimiento de las propias conductas y la gestión emocional puede contribuir a romper este tipo de hábito.

¿Y si llegar tarde no siempre fuera algo negativo?

Aunque pueda resultar inesperado, algunas investigaciones han planteado que quienes suelen manejar los horarios con mayor flexibilidad podrían presentar una menor carga de tensión en determinadas circunstancias. Esta posible ventaja estaría relacionada con una percepción menos estricta del paso del tiempo, lo que podría ayudarles a desenvolverse con mayor tranquilidad ante situaciones cotidianas y evitar la presión constante de cumplir cada minuto de una agenda.