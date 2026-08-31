Por Redacción EC

En la rutina diaria, cumplir con los horarios establecidos puede marcar la diferencia en la forma en que una persona organiza sus actividades y establece vínculos con quienes la rodean. Aun así, para algunos, presentarse después de la hora acordada se convierte en una práctica repetitiva que suele estar acompañada de distintas excusas. Desde la perspectiva de la psicología, este comportamiento no necesariamente responde únicamente a una cuestión de desorden o poca responsabilidad. La tendencia a retrasarse de manera habitual puede guardar relación con determinados hábitos, formas de afrontar las obligaciones e incluso características personales que influyen en la conducta cotidiana. Cuando los retrasos se vuelven constantes, sus consecuencias pueden trasladarse a diferentes espacios de la vida. Las demoras frecuentes pueden generar malestar entre familiares, amigos o compañeros de trabajo y, con el tiempo, deteriorar la confianza y la imagen que los demás construyen sobre esa persona.