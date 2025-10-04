No cabe duda de que Tambo se ha convertido en una de las tiendas más populares por los peruanos, quienes desde hace más de 10 años disfruta de una rica variedad de productos en sus innovadores establecimientos. Así, este innovador establecimiento se erige como el sinónimo de éxito en este sector comercial a nivel nacional, proporcionando a sus miles de clientes desde sabrosos snacks hasta refrescantes bebidas, postres y más, perfectas para cualquier ocasión, todo bajo la atenta mirada de un grupo empresarial de renombre. De esta manera, con el objetivo de revolucionar el sector retail en el país, esta tienda de conveniencia ha presentado un novedoso concepto a través de sus locales temáticos como parte de su estrategia de expansión en Lima. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO SON LAS NUEVAS TIENDAS CON NOVEDOSAS TEMÁTICAS DE TAMBO?

Con el propósito de que los clientes vivan una única experiencia al momento de comprar, tiendas Tambo, en alianza con dos importantes marcas, presentó sus nuevos locales temáticos en Lima. Se trata de la primera tienda inaugurada con la temática de Four Loko, ubicada en la Avenida Alfredo Benavides 5440, Surco, donde ofrece a sus consumidores un ambiente vibrante, lleno de música y diversión. En este novedoso establecimiento, los clientes podrán apreciar elementos visuales relacionados con la bebida alcohólica y productos exclusivos con llamativas ofertas.

Asimismo, otras de las marcas aliadas es la galleta Soda San Jorge con su primera tienda situada en la Avenida Javier Prado, cuadra 45, en Santiago de Surco. El diseño de esta nueva sucursal de Tambo busca brindar una experiencia distinta, donde los visitantes pueden disfrutar de juegos tradicionales peruanos como el ludo y los clásicos caminitos, generando mucha expectativa. Eso no es todo, la empresa peruana informó que durante los jueves y viernes de octubre se desarrollarán eventos especiales a partir de las 4:00 p. m. con el objetivo de fortalecer su relación con los clientes.

Tambo ha presentado un novedoso concepto a través de sus locales temáticos como parte de su estrategia de expansión. Foto: Perú Retail

“En Tiendas Tambo creemos en el poder de las alianzas con marcas amigas para seguir sorprendiendo a nuestros clientes. Por eso, junto a Four Loko, realizamos una intervención especial en una de nuestras tiendas, transformando cada espacio en una experiencia única. Este proyecto refuerza nuestro compromiso de mantenernos ‘Cada vez más cerca’, creando momentos increíbles en el día a día”, detalló Tambo compartido por la plataforma Perú Retail.

¿QUIÉNES SON LOS DUEÑOS DE TIENDAS TAMBO?

Hoy el sector retail a nivel nacional representa un gran estímulo para millones de personas, y en Tambo tiene a la exitosa cadena de practi-tiendas que opera bajo la supervisión de reconocido grupo empresarial desde inicios de abril de 2015 cuando abrió sus puertas por primera vez. Comas fue el distrito donde empezaría a forjarse la historia de la afamada tienda por conveniencia que en la actualidad encuentras en cada rincón del Perú, puntos estratégicos, entre otros espacios comercialmente activos donde Lindley puso la mira mediante Lindcorp para posicionarse como una marca dedicada y comprometida con el crecimiento y desarrollo corporativo.

Los descendientes de José Robinson Lindley y Martha Stoppanie, quienes por cierto crearon la popular Inca Kola, conformaron tiempo después el grupo empresarial hoy cargo de no solamente más de 500 practi-tiendas Tambo a nivel nacional, sino también la supervisión de hasta 3 marcas adicionales vinculadas al sector retail, estético e inmobiliario. En la actualidad, dicha tienda por conveniencia figura expandida en todo rincón del Perú, habiendo Lindcorp abierto 65 durante 2024, y esperando redondear a 80 el total de establecimientos inaugurados con miras al venidero periodo anual.