¿Trabajarás este 29 de junio? Conoce en qué casos NO corresponde el pago triple por feriado
¿Trabajarás este 29 de junio? Conoce en qué casos NO corresponde el pago triple por feriado
Por Redacción EC

Los peruanos disfrutarán de un nuevo feriado nacional este domingo 29 de junio con motivo de la festividad de San Pedro y San Pablo. Ante esta fecha, miles de trabajadores de los sectores público y privado se preguntan si prestar servicios durante la jornada les garantiza recibir un pago triple. Sin embargo, la legislación laboral establece que este beneficio no aplica en todos los casos y está sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos.