¿Trabajarás este 29 de junio? Conoce en qué casos NO corresponde el pago triple por feriado

Los peruanos disfrutarán de un nuevo feriado nacional este domingo 29 de junio con motivo de la festividad de San Pedro y San Pablo. Ante esta fecha, miles de trabajadores de los sectores público y privado se preguntan si prestar servicios durante la jornada les garantiza recibir un pago triple. Sin embargo, la legislación laboral establece que este beneficio no aplica en todos los casos y está sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos.

Aunque muchas personas creen que trabajar en un feriado implica automáticamente recibir una remuneración triple, esto no siempre ocurre. La normativa contempla distintos escenarios, como el otorgamiento de un descanso sustitutorio por parte del empleador, por lo que es importante conocer en qué casos corresponde realmente este beneficio.

¿Cuánto me pagan si trabajo el feriado 29 de junio?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) recuerda que todos los trabajadores deben gozar de un descanso remunerado, en este 29 de junio, día en que se celebra la festividad de San Pedro y San Pablo.

Es por eso que, quienes vayan a laborar esa fecha, por alguna necesidad especial de la empresa o porque cuentan con turnos rotativos, y no les vayan a otorgar un día de descanso que sustituya al del feriado, deben recibir un triple pago por ese día laborado.

Una remuneración corresponde al día feriado, que ya está incluida en la remuneración mensual.

La remuneración diaria correspondiente a la labor efectuada.

Un monto adicional, que equivale a una sobretasa del 100% de la remuneración diaria, correspondiente a la labora efectuada.

¿Cuál es la diferencia entre día no laborable y feriado?

En días considerados feriados, el empleado tendrá que descansar y percibir su remuneración habitual. Aunque, normalmente algunos acuerdan trabajar esos días, sin descanso sustitutorio posterior, por lo que tienen derecho a recibir un triple pago. Con respecto a los días no laborables, solo está dirigido exclusivamente a los trabajadores del sector público del país.

Este día es considerado hábil, y a comparación de un feriado, las horas que no se labora deben compensarse en los diez días posteriores, o en la fecha que determine el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades. Mientras en el sector privado, los días no laborables es voluntario, por lo que corresponderá al empleador y los trabajadores acordar la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar, teniendo en cuenta que, si no se llega a un acuerdo, lo decidirá el empleador.

¿Qué se celebra el feriado 29 de junio en Perú?

Como parte del calendario litúrgico, la Iglesia católica conmemora cada año la solemnidad de los Santos Pedro y Pablo, considerados los principales pilares y fundadores de la Iglesia de Roma.

De acuerdo a información compartida por el portal del Vaticano, el primero de ellos, Pedro, cuyo nombre de pila fue Simón, nació en Betsaida, pero vivió en Cafarnaún y realizó labores de pescador en el lago de Tiberíades.

Tras su acercamiento con Jesucristo, el Apóstol Patrón de la Ciudad de Roma junto a su hermano Andrés, vio muy de cerca acontecimientos tales como la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración, y la agonía en el huerto de los olivos.

Con respecto a Pablo, también conocido como el “Apóstol de los gentiles”, el Vaticano reseña que de su padre, quien era un tejedor de tendales, llegó a aprender el arte manufacturero, y en el camino de su vida apostólica fundó varias comunidades cristianas, y redactó algunos de los primeros escritos canónicos.

Asimismo, otra de las grandes consideraciones que enaltecen su imagen está vinculada a la Iglesia primitiva, y es ampliamente reconocido por su conversión ya que al inicio fue blasfemo, perseguidor y ferviente enemigo de Cristo.