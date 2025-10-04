El amor representa ese sentimiento de afecto por el cual una persona puede terminar enamorándose de otra, y así iniciar una relación sentimental que anhelamos duradera. Al respecto, y viviendo en matrimonio o convivencia, resulta normal que dos personas duerman juntas, sin embargo, algunos llaman la atención por preferir hacerlo solos, evidenciando así razones puntuales que la psicología se encarga de explicarnos entorno a la vida en pareja.

LA PSICOLOGÍA REVELA LO QUE SIGNIFICA QUE TU PAREJA PREFIERA DORMIR SOLA

Grandes beneficios son los que nos brindan dormir en pareja, según diversos especialistas, siendo la psicología aquella que aborda las razones detrás del porqué algunos, hombres o mujeres, prefieren pasar la noche solos.

De acuerdo a la información que comparte Psychology Today, esta decisión en particular figura vinculada a trastornos del sueño, por ejemplo, pero también esa necesidad de tener tu propio espacio.

Con respecto a las causas que determinan la preferencia entorno a dormir solos mientras vivimos en matrimonio o convivencia, los expertos también revelan que podría tratarse de la presencia de intensos ronquidos por parte de una de las partes o las dos quizá, situación que definitivamente generaría separación una vez llegada la noche.

Desde interrupción del sueño, irritabilidad y fatiga, podrían empezar a sentir quienes experimentan los siempre molestosos ruidos causados por la vibración de los tejidos blandos de las vías respiratorias superiores, sin embargo, el insomnio o el movimiento periódico de las extremidades, asimismo terminarían generándote situaciones incómodas y hasta peligrosas en algunos casos.

ESTA ES LA DIFERENCIA DE EDAD QUE DEBERÍA EXISTIR EN UNA PAREJA, SEGÚN EXPERTOS

Conforme pasan los años, nuevas evidencias revelan detalles acerca de la diferencia de edad en una pareja como factor determinante para su durabilidad y consolidación a largo plazo, siendo los investigadores del Emory University aquellos que mediante evaluación realizada a miles de personas, hoy dan a conocer el siguiente concepto.

Tras análisis llevado a cabo por Andrew Francis, Hugo Mialon y Randal Olsen, finalmente pudo evidenciarse que las relaciones tienden a perdurar en el tiempo cuando existen solamente 365 días de disimilitud entre ambos, es decir, 1 año con solamente 3% de probabilidad vinculada al divorcio.

En tanto, y asimismo, una diferencia de edad mayor si podría repercutir en pronto desenlace, llamando la atención según dichos investigadores del Emory University, que hasta 5 años el factor negativo aumenta a 18%, la década completa llega a ascender al 39%, y con 20 o más, fracaso asegurado bordeando el 95%.

SI LE DICES ESTA FRASE A TU PAREJA, PODRÍAS ESTAR EMPEZANDO A ARRUINAR TU RELACIÓN

La experiencia recibiendo a grupos de pareja mediante consulta profesional, hoy lleva a experto licenciado por la Universidad de Cornell y la Universidad de Colorado en Boulder, a determinar que hacerle esta conjetura a tu enamorado, pondría en peligro la estabilidad de romance.

Así es como lo da a conocer Mark Travers, psicólogo especializado en relaciones, felicidad, personalidad y propósito, a través de CNBC Make It, puntualizando además que se trata del ciertamente popular "¿Por qué no puedes ser más como ...“ aquella frase mediante la cual estarías generando el efecto de la denominada «muerte por comparación».

“Si usas esta frase tóxica, tu relación está en problemas“, indica el también creador de popular sitio web de salud mental y bienestar llamado Therapytips.org, destacando que si bien podría parecer esto un ”suspiro de frustración en medio de una discusión“, lo cierto es que ”este tipo de comparación puede generar inseguridades irreparables" a largo plazo.

Frases como "¿Por qué no puedes ser más como ...", podrían generarle inseguridad a tu pareja tras una discusión. (Fuente: iStock) / fizkes

Según Mark Travers mediante CNBC Make It, la expresión de frase como tal revela “miedo a hablar abiertamente”, es decir, el temor que tiene una de las partes por demostrar emociones puntuales de insatisfacción, por ejemplo, y lo termina haciendo sentir a través de la comparación con el esposo de una amiga quizá.

Encuentra el equilibrio y la felicidad viviendo en pareja, llevando a cabo actividades puntuales durante el fin de semana de descanso. (Fuente: iStock) / Miljan Živković

“En lugar de señalar a alguien más como modelo, centra tu atención en ti mismo”, recomienda al respecto, sugiriendo a las parejas que puedan poner en práctica algunas de las siguientes expresiones a fin de evitar el muchas veces incómodo "¿Por qué no puedes ser más como ...“: