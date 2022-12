¡V de BTS está de cumpleaños! El ídol integrante de la banda más influyente del k-pop, cumple 27 años este 30 de diciembre del 2022. Army celebra esto en todo el mundo y ya hay actividades previstas para elogiar al cantante surcoreano. Esto es lo que se sabe.

V es uno de los integrantes destacados de la banda de k-pop BTS, perteneciente a la era del linaje maknae. V nació el 30 de diciembre de 1995. El signo zodiacal de este vocalista es Capricornio, y cumplirá 27 años en 2022. Como es el único Capricornio del grupo, su cumpleaños se celebra durante todo diciembre.

¿CÓMO ESTÁ CELEBRANDO ARMY EL ONOMÁSTICO DE V?

El cumpleaños de Taehyung ya está siendo honrado por todo ARMY, repleto del hashtag de Twitter predicho #IconOfAnEraTaehyung. Varios admiradores tienen “objetivos de transmisión” establecidos para pistas que incluyen “Sweet Night”, “Christmas Tree” y “Winter Bear” que presentan al artista.

Los partidarios quieren que “Sweet Night” reciba 92 millones de visitas, “Iner Child” reciba 67 millones de visitas, “Singularity” reciba 143 millones de descargas y “Stigma” reciba 77 millones de reproducciones en Spotify. Hay una “campaña flash” de cinco días a favor de Comunidad Inti Wara Yassi (CIWY), una organización no gubernamental en Bolivia que promueve la conservación y los derechos de los animales. Hasta el 27 de diciembre, los seguidores habían donado más de $3,000 a la organización benéfica.

¿CUÁL ES EL ÚLTIMO LANZAMIENTO DE V DE BTS?

Además de su participación en la boyband BTS, Taehyung también grabó su último sencillo. El músico subió “Snow Flower” a YouTube en 2020.

En diciembre, V también grabó una versión de “It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas” que se convirtió en una locura mundial en YouTube. Bueno, sin mencionar que es probablemente el mejor regalo que recibieron sus fanáticos durante la temporada navideña y lo apreciaron de todo corazón.