El inicio de marzo 2026 representa una buena noticia para los más de 700 mil jubilados, ya que recibirán el pago de sus pensiones por parte de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Es así que, los primeros en cobrar, según el cronograma de pagos, son los adultos mayores que forman parte del DL 19990 a través del Banco de la Nación (agencias bancarias, cajeros automáticos o agentes bancarios). Por su parte, los pensionistas de los regímenes 20530, 18846, Régimen Especial Pesquero y del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, que en conjunto suman 66 121 beneficiarios, cobrarán a partir del 12 de marzo. De esta manera, los pensionistas recibirán su pago de manera progresiva de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno. Así, este grupo de beneficiarios podrán cubrir las necesidades básicas en el hogar, como alimentos, medicinas, servicios básicos (luz y agua) y, en algunos casos, el alquiler de la casa. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉNES COBRARÁN SUS PENSIONES DE LA ONP EN EL BANCO DE LA NACIÓN ESTE 9 DE MARZO?

En la actualidad, son 708 305 adultos mayores de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), afiliados al Decreto Ley 19990, que serán los primeros en cobrar el pago de su pensión correspondiente a marzo 2026. Por ello, este grupo deberá acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. Inclusive, podrán desembolsar su dinero en las agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno de cada pensionado. A continuación, te presentamos las fechas establecidas para que los pensionistas se puedan acercar a cobrar:

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras A-C | viernes 6 de marzo

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras D-L | lunes 9 de marzo

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras M-Q | martes 10 de marzo

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras R-Z | miércoles 11 de marzo

Pago a domicilio | del jueves 12 al sábado 21 de marzo

FECHA DE PAGO PARA LOS PENSIONISTAS DEL DECRETO LEY 20530