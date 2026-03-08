Por Redacción EC

El inicio de marzo 2026 representa una buena noticia para los más de 700 mil jubilados, ya que recibirán el pago de sus pensiones por parte de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Es así que, los primeros en cobrar, según el cronograma de pagos, son los adultos mayores que forman parte del DL 19990 a través del Banco de la Nación (agencias bancarias, cajeros automáticos o agentes bancarios). Por su parte, los pensionistas de los regímenes 20530, 18846, Régimen Especial Pesquero y del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, que en conjunto suman 66 121 beneficiarios, cobrarán a partir del 12 de marzo. De esta manera, los pensionistas recibirán su pago de manera progresiva de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno. Así, este grupo de beneficiarios podrán cubrir las necesidades básicas en el hogar, como alimentos, medicinas, servicios básicos (luz y agua) y, en algunos casos, el alquiler de la casa. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.