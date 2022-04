En el partido entre Alianza Lima y River Plate por la primera jornada de la Copa Libertadores 2022, el jugador Robert Rojas sufrió una terrible lesión luego de una tremenda entrada del peruano Aldair Rodríguez.

Rojas, jugador de la selección de Paraguay, se fracturó la tibia y peroné por esta acción. La noticia dio la vuelta al mundo y generó todo tipo de comentarios, sobre todo en la prensa argentina.

Rodríguez fue expulsado del partido y unas horas después visitó a Rojas en el hotel de concentración para pedirle disculpas por la falta cometida. Rojas habló sobre este encuentro con el peruano.

Robert Rojas: ¿qué dijo el jugador de River Plate sobre Aldair Rodríguez?

La victoria 1-0 de River Plate quedó a un lado tras conocerse la seriedad de la lesión de Rojas. El futbolista contó que es la primera vez que sufrió una lesión de este tipo. Además, sobre brevemente sobre Aldair Rodríguez.

“Me pidió disculpas el jugador de Alianza (Aldair) y le dije ‘tranquilo, no pasa nada’”, dijo al programa radial de Paraguay “Fútbol a lo Grande”. Aceptando de esta forma que el peruano no tuvo mala intención.

Por último, el futbolista paraguayo agradeció a toda la gente que lo ha apoyado por redes sociales, así como a su entorno más cercano.

“Agradezco a toda la gente que me apoya en las redes y me escribe a mi celular. Siento el cariño de todos”, declaró.

