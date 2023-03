Shakira ha vuelto a conceder una entrevista. Desde que lanzó su éxito musical “BZRP Music session #53″, que cuenta con la colaboración de Bizarrap, la colombiana no había brindado declaraciones. Y, en esta ocasión, la autora de “TQG” se refirió a diferentes temas en un diálogo con la plataforma N+.

Shakira: la sorprendente confesión que hizo sobre su vida amorosa

Entre los temas que tocó, sin duda, el que más resalta es cuando hace hincapié en su vida amorosa. Shakira tuvo palabras contundentes para definir su presente en este aspecto.

“Siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres, he sido una enamorada del amor y creo que esa historieta ahora la entiendo desde otra perspectiva y siento que hoy me basto a mí misma”, indicó la latinoamericana.

Asimismo, la expareja de Gerard Piqué agregó: “Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse. Pero no todos los sueños en la vida se cumplen y la vida encuentra una forma de compensarte y conmigo lo ha hecho con estos dos niños maravillosos que tengo”.

Cabe resaltar que fueron 30 minutos el tiempo que duró una entrevista que ya está dando que hablar, pues la sudamericana no tuvo reparo en tocar al detalle diferentes ámbitos de su vida.

¿Dónde ver la entrevista a Shakira en streaming?

Shakira dio una entrevista para la plataforma N+, un proyecto digital de la cadena Televisa. La conversación completa puede ser visualizada de manera gratuita AQUÍ.