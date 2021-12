No hay duda de que “Spider-Man: No Way Home” despertó una expectativa enorme en cuanto a los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Prueba de ello, es la gran cantidad de espectadores que convocó a millones de personas en sus primeros días, por lo que la película colaborativa con Sony ya rompió algunos récords en taquilla.

Tom Holland se convirtió en el protagonista de una de las cintas más esperadas y que supo pagar con una gran convocatoria. Debido a ello, se posiciona en el tercer lugar de las producciones con mejor taquilla de Estados Unidos en la historia, al recaudar la increíble cifra de US$ 253 millones, según informó Sony.

Así, como el tercer fin de semana de estreno más alto en recaudación, también es el que más congregó para una cinta estrenada en el mes de diciembre. De este modo, superó estimaciones que preveían un aproximado de US$ 123 millones. Sin duda, rebasando largamente lo imaginado.

Solo por detrás de “Avengers: Endgame” en 2019 y “Avengers: Infinity War” en 2018, se ubica en el podio de los mayores éxitos comerciales. Eso sí, bajo otro contexto, las cifras no son nada despreciables; de hecho, es la más taquillera de 2021 y necesitó incluso menos de una semana.

Por otro lado, se volvió la cinta más exitosa en recaudación y concurrencia del público tras el inicio de la pandemia del COVID-19, algo que significa más que números. La respuesta del respetable demuestra una oportunidad para la industria al responder que aún se puede convocar a una gran cantidad de personas en un evento como este.

