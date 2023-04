Millones de mexicanos en situación vulnerable han logrado beneficiarse con el Programa para el Bienestar, lo que le ha llevado a convertirse en uno de los más importantes implementados por el Gobierno de México.

Sin embargo, este programa no ha estado libre de problemas o interrogantes por parte de los ciudadanos. Una duda que ha surgido con regularidad es qué hacer si no se pudo retirar el dinero al finalizar el periodo de pago.

¿QUÉ OCURRE SI NO RETIRO MI DINERO DE LA TARJETA?

Aquellos ciudadanos que no pudieron retirar su dinero de su Tarjeta del Bienestar, deben saber que su dinero está a salvo, puesto que no será retirado por parte del gobierno, siempre y cuando no dispongan de su dinero en su totalidad.

En otras palabras, se podrá usar el dinero como ahorro, retirándose de manera gradual cuando se requiera, según informa Telediario.

No obstante, es importante señalar que la cuenta no funciona como una de ahorro tradicional, puesto que su prioridad es brindar apoyo económico a quienes más lo ocupen. Dicho esto, debe existir un uso responsable del dinero para asegurarse que se esté aprovechando en su plenitud.

¿QUÉ HACER SI NO SE REFLEJAN LOS DEPÓSITOS EN TU CUENTA DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO?

Aquel ciudadano que sufra este inconveniente debe saber que el Banco del Bienestar podrá transformar su cuenta en una Debicuenta Básica, la cual permitirá hacer retiros y transferencias pero no tendrá la función de apoyo económico que tiene la Tarjeta de Bienestar.

Aunque suene alarmante, señalamos que no se preocupen. Antes de cualquier acción, el banco notifica con 30 días de anticipación, lo que permitirá al involucrado a estar enterado y que tome las medidas que crea conveniente.

¿QUÉ ES UNA DEBICUENTA?

De acuerdo con el Gobierno de México, una Debicuenta Básica es una cuenta de ahorro con tarjeta de débito con o sin intereses, que permite administrar gastos y evitar el uso de efectivo.