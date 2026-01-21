A nivel global, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea que figura operativo desde hace más de 15 años gracias a Meta. En relación a la utilidad que le damos, resulta tema de conversación el hecho de conocer cómo es que podemos recuperar mensajes borrados, y llegar a verlos intactos, siendo el siguiente paso a paso el cual te ayudará a lograrlo sin necesidad de realizar la descarga de otros aplicativos.

DE ESTA FORMA PUEDES RECUPERAR MENSAJES BORRADOS Y VERLOS SIN TENER QUE DESCARGARTE OTROS APLICATIVOS

Transcurre el tiempo en pleno siglo XXI, y WhatsApp se consolida como un aplicativo de gran valor para la comunicación entre personas de todo el mundo, siendo los mensajes eliminados aquellos que según lo ofrece Meta, pueden llegar a recuperarse de manera total e interna.

Sin la necesidad de descargar otros aplicativos, hoy tienes la chance de volver a revisar textos borrados desde dicha plataforma, y siguiendo estos pasos puntuales si cuentas con dispositivos móviles Android:

Abre WhatsApp actualizado e ingresa a “Ajustes”

Luego dirígete a la sección “Notificaciones”, y encuentra “Notificaciones en alta prioridad”

Habilita historial de notificaciones dirigiéndote también a la sección “Notificaciones”, y pulsando la opción de “Ajustes avanzados”

Una vez realizados estos pasos, los usuarios de WhatsApp podrán acceder a contenido original de mensajes borrados, y aunque ya no figuren en las propias conversaciones, pudiendo leerlos de manera íntegra, y tal y como lo resaltamos líneas arriba, sin depender de otras apps o plataformas descargadas externamente.

LA HERRAMIENTA MEDIANTE LA CUAL PUEDES PROGRAMAR MENSAJES ENVIADOS A CONTACTOS EN WHATSAPP

Tras el inicio de operaciones de WhatsApp a nivel mundial, Meta ha venido sorprendiendo a usuarios mediante la habilitación de funciones que hoy puedes emplear, pero no para sistematizar textos dirigidos a contactos.

Al respecto, te revelamos que a través de Wasavi para dispositivos Android y Scheduled para iPhone, actualmente gozas de la chance de programar mensajes, y externamente a las alternativas ofrecidas por parte de dicho aplicativo.

El procedimiento implica la descarga desde Play Store y App Store, según corresponda, y a partir de entonces activar los permisos solicitados para iniciar con la sistematización de textos que te permite definir tanto fechas como horarios de envío respectivos.

ESTA FUNCIÓN VIENE DESARROLLANDO META PARA PERMITIRTE CONFIGURAR UNA FOTO DE PORTADA EN WHATSAPP

A nivel global, las aplicaciones de mensajería instantánea generan interacción entre los seres humanos, y desde WhatsApp ofreciendo variados beneficios, y hasta herramientas cuyas funciones pueden permitirte desde 2026, configurar una foto de portada por primera vez.

De acuerdo a lo que precisa portal especializado y con acceso a código de plataforma, hoy figura desarrollándose alternativa a partir de la cual tendrás la chance de “añadir una imagen de banner personalizada en la parte superior de tu perfil”.

“Parece que WhatsApp ahora planea ofrecer la misma personalización de foto de portada a los usuarios de iOS en el futuro, garantizando una experiencia de perfil consistente en ambas plataformas”, remarca WABetaInfo acerca de una función que todavía no cuenta con fecha oficial de lanzamiento para iPhone, pero ya figura disponible en la versión Business donde cada usuario puede “seleccionar una imagen de su biblioteca de fotos”, y reposicionarla o reemplazarla cuando gusten.