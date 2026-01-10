El modo en que los mensajes circulan y permanecen en WhatsApp está a punto de cambiar. La aplicación de mensajería de Meta prepara una función que reduce de forma drástica el tiempo de vida de los chats, pensada para una comunicación más rápida, controlada y acorde a la era de la inmediatez digital.

Este ajuste responde a la necesidad de compartir información que no debe quedar almacenada por horas o días, y marca un nuevo paso en la evolución de la plataforma. Descubre qué función está probando WhatsApp, cómo opera este nuevo temporizador y por qué podría modificar para siempre la forma en que envías y eliminas mensajes.

¿CUÁL ES LA NUEVA FUNCIÓN QUE ESTÁ PROBANDO WHATSAPP?

La principal innovación es la incorporación de un temporizador ultracorto de una hora para los mensajes temporales. Hasta ahora, WhatsApp permitía que los chats se autodestruyeran como mínimo después de 24 horas, pero esta nueva alternativa reduce drásticamente ese plazo.

Con esta opción, los mensajes enviados bajo esta configuración se eliminan automáticamente una hora después de haber sido entregados al destinatario. No reemplaza los temporizadores actuales, sino que se suma a ellos, ofreciendo mayor flexibilidad para elegir cuánto tiempo debe durar cada conversación.

Foto: Rommel Yupanqui

¿PARA QUÉ TIPO DE MENSAJES ESTÁ PENSADA ESTA OPCIÓN?

La función apunta a contenidos que tienen valor solo durante un corto período. WhatsApp identificó que muchos mensajes pierden utilidad rápidamente y no necesitan quedar almacenados por días.

Entre los usos más frecuentes se encuentran:

Códigos de verificación o acceso.

Contraseñas temporales.

Direcciones o ubicaciones momentáneas.

Indicaciones puntuales o recordatorios inmediatos.

La idea es que la información desaparezca cuando ya no cumple ninguna función práctica.

¿CÓMO FUNCIONA EL TEMPORIZADOR DE UNA HORA EN LOS CHATS?

El sistema se integra de forma sencilla al menú de mensajes temporales. El usuario puede activarlo tanto en conversaciones individuales como grupales, sin alterar el funcionamiento habitual de la app.

Un detalle clave es que el conteo del tiempo comienza desde que el mensaje llega al receptor, no desde que es leído. Esto evita confusiones si las confirmaciones de lectura están desactivadas o si el destinatario no abre el chat de inmediato.

Foto: Rommel Yupanqui

¿QUÉ ADVERTENCIAS INCLUYE WHATSAPP PARA EVITAR ERRORES?

Debido a lo corto del plazo, WhatsApp incorporó avisos claros antes de activar esta modalidad. La aplicación informa que los mensajes se borrarán incluso si no fueron abiertos, para evitar malentendidos.

En los chats grupales, la advertencia es aún más visible, ya que la configuración aplica de manera general. Todos los participantes quedan sujetos al mismo temporizador, sin excepciones individuales, lo que obliga a usar la función con mayor atención.

¿EN QUÉ ETAPA SE ENCUENTRA LA FUNCIÓN Y CUÁNDO LLEGARÁ A TODOS?

Actualmente, el temporizador de una hora se encuentra en fase de pruebas dentro de las versiones beta de WhatsApp para Android y WhatsApp Web. En esta etapa, la empresa evalúa estabilidad, compatibilidad y ajustes finales.

Si los resultados son positivos, la función se habilitará de forma progresiva para el público general en los próximos meses. El objetivo es reforzar la privacidad y ofrecer un mayor control sobre la vida útil de los mensajes en un entorno digital cada vez más exigente.

