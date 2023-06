A veces la experiencia de vivir en el extranjero, por más que resulte positiva en varios aspectos, puede llegar a ser melancólico. Muchas personas viajan por necesidad, con el objetivo de buscar una mejor calidad de vida para ellos o para sus familias; y esto los lleva a estar alejados miles de kilómetros y por bastante tiempo de sus seres queridos.

Extrañar a las personas que nos vieron crecer y que nos aprecian es un tema sensible e íntimo para muchos. Teniendo esto en cuenta, los reencuentros resultan ser placenteros, y esto se puede comprobar gracias a Internet, donde se viralizan emotivos momentos en los que algunas personas se encuentran con su familia después de mucho tiempo.

Tal es el caso de la usuaria de TikTok, @orli.patisserie, quien compartió un clip donde se reencuentra con su padre luego de varios meses sin verse. “Cuando tu novio te trae de sorpresa a tu papá de Argentina para tu cumpleaños post no verlo hace 5 meses”, se lee en la descripción del video, que explica el contexto de este.

En las imágenes se puede apreciar que la señorita llega a su hogar y la recibe su pareja, quien le abre la puerta, le da un romántico beso y la acompaña hasta la sala donde la sorpresa se encuentra esperándola.

La joven camina con su novio y ve a su padre. Inmediatamente su primera reacción es gritar sorprendida y comienza a llorar, para luego darle un gran abrazo. Las lágrimas se transforman en felicidad y risas de manera espontánea, expresando complicidad.

Según recoge La Vanguardia, este emotivo vídeo actualmente ha logrado más de 11 millones de reproducciones en la plataforma de TikTok. Además, ha conseguido más de 1 millón de reacciones y miles de comentarios sobre este hermoso momento, a pocos días del Día del Padre.

Alguno de los mensajes de los cibernautas más destacados fueron los siguientes: “¿Cuánto tardaré en dejar de llorar? Llevo media hora”, “Literal terminé llorando. Si no tengo un amor así no quiero nada”, “9 a.m. y yo llorando. Buen día” y “Papá es papá, siempre vamos a sentirnos vulnerables ante mamá o papá”.

Otros comentarios expresaron pena porque no se pueden identificar con ella debido a las circunstancias. “Cuánto quisiera poder ver a mi papá y poder abrazarlo”, “Qué lindo. El mío se fue para siempre”, “Amo estos tipos de reencuentros y videos que comparten, nada más lindo que un abrazo de papá así, pase dos días, una semana, meses, siempre es necesario” y “Lástima que no me pueden traer a mi papá del cielo, porque lo necesito tanto”, fueron algunos sentidos mensajes de los cibernautas.

No cabe duda este tipo de contenidos que se publica en las redes sociales sigue siendo de los favoritos que los usuarios desean ver. Ahora, gracias a la plataforma de TikTok, estos videos se convierten en tendencias y pueden llegar a miles de personas de todas partes del mundo.