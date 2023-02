Shakira la hizo una vez más. La artista colombiana ha vuelto a ser tendencia por un nuevo tema musical. En esta ocasión, la latinoamericana estrenó ‘Te Quedó Grande’, canción que cuenta con la colaboración de Karol G.

Este nuevo hit musical, que ya alcanzó más de 6 millones de reproducciones en YouTube, viene siendo comentado en las diversas redes sociales, pues la letra, así como en sus últimas canciones, sería dedicada a Gerard Piqué, su ex pareja.

Si eres una de las personas que todavía no escuchó ‘TQG’, no te preocupes, a continuación te dejamos el video oficial para que lo disfrutes.





Asimismo, cabe resaltar que la cuenta de fans de Shakira en Brasil ha publicado un listado de los países donde la canción es ya la número 1 en iTunes, siendo España uno de ellos.

🌎 | “TQG” (Karol G x Shakira) iTunes:



🇪🇨 #1. Equador

🇲🇽 #1. México

🇵🇦 #1. Panamá

🇪🇸 #1. Espanha

🇺🇸 #1. Estados Unidos (Latin) pic.twitter.com/cYqewbkXfw — Shakira Brasil | Fan Account (@Shakira_Brasil) February 24, 2023





Letra de ‘TQG’ de Shakira y Karol G

- KAROL G. La que te diga que un vacío se llenó con otra persona te miente

Es como tapar una herida con maquillaje

No se ve, pero se siente

Te fuiste diciendo que me superaste

Te conseguiste nueva novia

Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias

- CORO. Bebé, qué fue

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito

- SHAKIRA. Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío

Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido

Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia ni un me río

- KAROL G. No tengo tiempo pa’ lo que no aporte

Ya cambié mi norte

Haciendo dinero como deporte

Llenando la cuenta, los shows, el parking, el pasaporte

Estoy más dura dicen los reportes

- SHAKIRA. Ahora tú quieres volver

Se te nota, no sé, espérame ahí que no soy idiota

- KAROL G. Se te olvidó que estoy en otra

Y que te quedó grande la Bichota

- CORO. Bebé, qué fue

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito

-KAROL G.RA. Tú te fuiste, yo me puse triple M

Más buena, más dura, más level

- KAROL G. Volver contigo never

Tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven

Y quiere volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

- SHAKIRA. Tú buscando por fuera la comida

Yo diciendo que era monotonía

Y ahora quieres volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

- KAROL G. Te ves feliz con tu nueva vida

Pero... si ella supieras que me buscas todavía

- CORO. Bebé, qué fue

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito

- HABLADO. Mi amor es que usted se alejó mucho

Y ya de lejos no veo, bebé

TQM, pero TQG... Barranquilla, Medallo

