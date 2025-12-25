Bajo el marco de la actual Ley de Retiro AFP, millones de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) han iniciado la gestión para disponer de sus ahorros previsionales. Esta normativa faculta a los aportantes a retirar un máximo de 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). En este contexto festivo, miles de ciudadanos se encuentran expectantes y pendientes del abono de su primera UIT, considerando este capital como un soporte financiero indispensable para equilibrar sus presupuestos ante el cierre del periodo 2025.

El proceso de transferencias bancarias se rige por el último número del DNI y el momento en que se envió el formulario digital, determinando así los grupos que dispondrán de liquidez en las próximas fechas. Descubre quiénes son los beneficiarios de estos días, el nuevo techo de retiro para 2026 y los canales para monitorear tu trámite en tiempo real.

¿QUÉ AFILIADOS ACCEDERÁN AL PAGO DE SU PRIMERA ARMADA ANTES DEL 26 DE DICIEMBRE?

Según el calendario de pagos para este cierre de 2025, existen grupos específicos que recibirán su primera unidad impositiva, equivalente a S/5,350, antes del viernes 26. Estos beneficiarios se dividen de la siguiente manera:

Afiliados con 3 como último dígito en su DNI: Quienes procesaron su pedido el 25 de noviembre verán el abono en sus cuentas como máximo este 25 de diciembre, permitiendo el uso del capital durante la Navidad.

Quienes procesaron su pedido el 25 de noviembre verán el abono en sus cuentas como máximo este 25 de diciembre, permitiendo el uso del capital durante la Navidad. Afiliados con 4 como último dígito en su DNI: Aquellos que efectuaron su registro el pasado 26 de noviembre tendrán como fecha límite de cobro el 26 de diciembre.

Foto: Andina

¿DE QUÉ MANERA SE MODIFICARÁ EL RETIRO DE FONDOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2026?

Con la llegada del nuevo año, el valor de la UIT se incrementará, lo que impactará directamente en las sumas que los afiliados podrán extraer de sus cuentas individuales, según informa Infobae. Los cambios principales incluyen:

El techo máximo de retiro se elevará de S/21,400 a un total de S/22,000 debido a que la UIT pasará a valer S/5,500.

Cada armada mensual dejará de ser de S/5,350 para ajustarse al nuevo valor de S/5,500.

Las solicitudes bajo estas nuevas condiciones se podrán emitir desde el viernes 2 de enero de 2026.

¿QUIÉNES ESTÁN PROGRAMADOS PARA RECIBIR LA SEGUNDA UIT EN ESTE CIERRE DE DICIEMBRE?

Para los aportantes que iniciaron su trámite de retiro durante el mes de octubre y ya cobraron su primera cuota, los segundos desembolsos se están ejecutando bajo los siguientes términos:

Afiliados cuyos DNI terminan en 0: Si la gestión se hizo entre el 22 y 23 de octubre, los fondos lo recibieron entre el 21 y el 22 de diciembre.

Si la gestión se hizo entre el 22 y 23 de octubre, los fondos lo recibieron entre el 21 y el 22 de diciembre. Afiliados cuyos DNI terminan en 1: Si la gestión se hizo entre el 24 y 27 de octubre, los fondos se recibirán entre el 23 y el 26 de diciembre.

Si la gestión se hizo entre el 24 y 27 de octubre, los fondos se recibirán entre el 23 y el 26 de diciembre. Afiliados cuyos DNI terminan en 2: Los pedidos del 28 y 29 de octubre se pagarán el 26 de diciembre, adelantándose por los días no laborables.

Los pedidos del 28 y 29 de octubre se pagarán el 26 de diciembre, adelantándose por los días no laborables. Afiliados cuyos DNI terminan en 3: Quienes solicitaron el 30 o 31 de octubre percibirán su segunda UIT entre el 29 y el 30 de diciembre.

Foto: iStock

¿CÓMO SE PUEDE MONITOREAR EL AVANCE DEL TRÁMITE DE RETIRO EN LÍNEA?

Las administradoras de pensiones han habilitado plataformas digitales exclusivas para que cada usuario pueda verificar el estado de su requerimiento. Para realizar el seguimiento, se debe considerar lo siguiente:

Acceder a los portales oficiales de AFP Integra, Habitat, Prima o Profuturo y ubicar la sección de consulta de retiro. Ingresar los datos personales solicitados para visualizar si la orden ya fue procesada. Tener en cuenta que la actualización de la información en el sistema puede demorar hasta 48 horas hábiles después de realizar el registro.

