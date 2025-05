El próximo mes de junio marca un hito importante para miles de conductores en Perú. Por disposición del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), una gran cantidad de vehículos, incluyendo los de categoría M1 y aquellos inscritos antes del 2010, deberán someterse a un cambio de placas. Esta medida, que busca actualizar el parque automotor, ha generado una legítima inquietud entre los propietarios de vehículos: ¿Qué sucede con mi Seguro Obligatorio de Accidentos de Tránsito (SOAT) vigente? ¿Se deberá adquirir uno nuevo?

La incertidumbre es comprensible, dado que el SOAT es un requisito indispensable para circular en el país y garantiza la atención médica y otras coberturas en caso de accidentes. A continuación, te resolvemos la duda en cuestión.

¿ES NECESARIO ADQUIRIR UN SOAT NUEVO AL CAMBIAR DE PLACA?

No, no es necesario que adquieras uno nuevo. La Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) ha confirmado que tu SOAT actual sigue siendo válido. Lo único que debes hacer es informar a tu compañía aseguradora sobre el cambio de la placa de tu vehículo. Al notificarles, tu cobertura se mantendrá activa y no correrás el riesgo de perder los beneficios de tu seguro.

¿CÓMO VERIFICAR LA VIGENCIA DE TU SOAT CON TU NUEVA PLACA?

Una vez que hayas completado el trámite de cambio de placas ante el MTC, puedes comprobar fácilmente y de forma gratuita que tu SOAT mantiene su vigencia a través de tres canales oficiales:

Sitio web: Visita www.dimequetienesseguro.com. Dentro de la página, busca la sección “Servicios” y selecciona la opción “¿Tu SOAT sigue activo?”. Allí, solo necesitarás ingresar el número de tu nueva placa.

Visita www.dimequetienesseguro.com. Dentro de la página, busca la sección “Servicios” y selecciona la opción “¿Tu SOAT sigue activo?”. Allí, solo necesitarás ingresar el número de tu nueva placa. Aplicación móvil: Descarga la app “Consulta SOAT” en tu celular, disponible tanto para Android como para iOS. Una vez instalada, simplemente digita el número de la placa de tu vehículo y la información de tu seguro aparecerá al instante.

Descarga la app “Consulta SOAT” en tu celular, disponible tanto para Android como para iOS. Una vez instalada, simplemente digita el número de la placa de tu vehículo y la información de tu seguro aparecerá al instante. Mensaje de texto: Otra alternativa es enviar un mensaje de texto al número 90900 con el número de tu placa. Recibirás la información de la vigencia de tu SOAT directamente en tu teléfono.

¿QUÉ LÍMITES DE COBERTURA OFRECE TU SOAT?

En gastos médicos, el seguro puede cubrir hasta S/26,750, equivalente a 5 UIT. En caso de fallecimiento, se otorga una indemnización de S/21,400 (4 UIT).

Además, el SOAT cubre hasta 4 UIT por invalidez permanente, ya sea parcial o total, y hasta S/5,350 (1 UIT) para gastos de sepelio e incapacidad temporal.

EN CASO DE ACCIDENTES, ¿CÓMO SE ACTIVA EL SOAT?

Si te ves involucrado en un accidente de tránsito, la cobertura de tu SOAT se activa de inmediato, sin importar el número de personas afectadas; el seguro cubre a todas las víctimas involucradas. Para hacer uso de él, lleva a los heridos al centro de salud más cercano y comunica que la atención será cubierta por el SOAT. El centro médico verificará la vigencia, notificará a la aseguradora para coordinar la cobertura de los gastos, y la compañía emitirá las cartas de garantía. Si necesitas comprar insumos fuera del centro de salud, guarda los comprobantes, ya que puedes solicitar el reembolso a tu aseguradora.