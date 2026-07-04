Con la llegada de julio, miles de trabajadores del sector privado esperan recibir la gratificación por Fiestas Patrias, un beneficio económico cuyo monto puede variar según el tiempo laborado, la remuneración percibida y el tipo de seguro de salud con el que cuenten. Aunque este pago se realiza todos los años, todavía existen dudas sobre quiénes tienen derecho a recibirlo, cómo se calcula exactamente y qué conceptos deben incluirse para determinar el monto final. Conocer estas reglas resulta fundamental para verificar si el depósito efectuado por el empleador es el correcto. Además, durante este mes también entran en vigencia disposiciones relacionadas con los feriados de julio y las compensaciones que corresponden cuando un trabajador presta servicios en esas fechas. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO DEBES CALCULAR EL MONTO EXACTO DE TU GRATIFICACIÓN DE JULIO 2026?

Para determinar la cifra exacta que te corresponde, el procedimiento es sencillo y se basa en el tiempo que has laborado durante el semestre, que abarca de enero a junio. Debes dividir tu sueldo mensual básico entre seis y, posteriormente, multiplicar el resultado por la cantidad de meses completos en los que estuviste activo en tu puesto. Ten presente que las fracciones de mes, es decir, los días sueltos, no se consideran en esta operación.

A este monto base deberás añadirle una bonificación extraordinaria, cuyo porcentaje dependerá de tu cobertura de salud. Si estás afiliado a Essalud, se suma un 9%; si cuentas con una EPS, el porcentaje es del 6,75%.

Composición EC: Pexels / Andina

A continuación, te presento dos ejemplos prácticos considerando un sueldo de S/3,000 para ilustrar el cálculo:

Ejemplo sin afiliación a EPS (Aporte de 9%):

Para un trabajador que laboró los 6 meses completos del periodo (enero a junio):

Cálculo base: S/3,000 ÷ 6 meses × 6 meses = S/3,000.

Bonificación extraordinaria: S/3,000 × 9% = S/270.

Monto total a recibir: S/3,270.

Ejemplo con afiliación a EPS (Aporte de 6.75%):

Para un trabajador que laboró 4 meses completos en el periodo (por ejemplo, desde el 15 de febrero hasta junio):

Cálculo base: S/3,000 ÷ 6 meses × 4 meses = S/2,000.

Bonificación extraordinaria: S/2,000 × 6.75% = S/135.

Monto total a recibir: S/2,135.

¿EXISTEN CONDICIONES PARTICULARES PARA TRABAJADORES NOCTURNOS?

Efectivamente, existe una regla especial para aquellos que cumplen jornadas en horario nocturno. Si tu remuneración mensual es inferior a la Remuneración Mínima Vital (RMV), el empleador tiene la obligación de incrementar tu salario en un 35% antes de aplicar la fórmula de cálculo del beneficio. Esto asegura que el pago de tu gratificación sea justo y acorde a la normativa laboral vigente.

¿CÓMO SE COMPENSA EL TRABAJO REALIZADO DURANTE LOS FERIADOS DE JULIO?

Cuando trabajas en fechas declaradas como feriado nacional, tales como el 23, 28 o 29 de julio, tienes derecho a recibir una compensación específica si no se te otorga un día de descanso sustitutorio. Las opciones principales son:

Acordar con tu empresa tomar otro día de descanso posterior por la labor realizada en la fecha feriada.

Recibir el pago triple por el día laborado. Esto incluye la remuneración ordinaria que ya está incluida en tu sueldo mensual, el pago adicional por el día feriado trabajado y una sobretasa extra del 100% sobre tu salario diario.

Es sumamente importante que cualquier acuerdo para un día de descanso sea formalizado por escrito para evitar malentendidos futuros.

¿QUÉ SUCEDE SI LA EMPRESA INCUMPLE CON ESTAS OBLIGACIONES?

Ignorar los plazos legales o calcular mal estos beneficios puede traer graves consecuencias económicas para las organizaciones. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) sanciona estas faltas con multas sumamente elevadas. Dependiendo del número de trabajadores afectados y del tamaño de la compañía, las penalidades pueden oscilar desde los S/9,900 hasta los S/241,638.

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