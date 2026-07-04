¿Cómo debes calcular de manera exacta el monto de tu gratificación de julio 2026? | Foto: Andina
¿Cómo debes calcular de manera exacta el monto de tu gratificación de julio 2026? | Foto: Andina
Por Redacción EC

Con la llegada de julio, miles de trabajadores del sector privado esperan recibir la gratificación por Fiestas Patrias, un beneficio económico cuyo monto puede variar según el tiempo laborado, la remuneración percibida y el tipo de seguro de salud con el que cuenten. Aunque este pago se realiza todos los años, todavía existen dudas sobre quiénes tienen derecho a recibirlo, cómo se calcula exactamente y qué conceptos deben incluirse para determinar el monto final. Conocer estas reglas resulta fundamental para verificar si el depósito efectuado por el empleador es el correcto. Además, durante este mes también entran en vigencia disposiciones relacionadas con los feriados de julio y las compensaciones que corresponden cuando un trabajador presta servicios en esas fechas. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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