En la actualidad, más del 70 % de la población peruana utiliza billeteras digitales como Yape o Plin, tanto para administrar actividades comerciales como para efectuar pagos y envíos de dinero. No obstante, una parte de los usuarios no está familiarizada con ciertas opciones de estas plataformas, como la posibilidad de desactivar o bloquear una cuenta de Yape por razones específicas. A continuación, te explicamos cómo realizar este proceso de forma sencilla y segura.

Si no puedo ingresar al app

Si no puedes acceder a tu app de Yape, ingresa desde nuestra web. Elimina tu cuenta aquí y sigue los pasos.

Si tu Yape tenía una tarjeta asociada, el dinero que tenías se mantendrá en tu cuenta de ahorros.

Si eres Yape con DNI (sin tarjeta) y eliminas tu cuenta por la web, puedes elegir qué ocurre con tu saldo:

Selecciona la opción “Voy a regresar” si luego volverás a crear un Yape con DNI. Guardaremos tu dinero y lo cargaremos a tu nueva cuenta. ¡Regístrate con el mismo DNI!

Selecciona la opción “No volveré” si ya no vas a regresar a Yape o si vas a crear una cuenta distinta a Yape con DNI. Emitiremos un giro de todo tu saldo pendiente y podrás cobrarlo en cualquier sede del BCP con tu DNI en 3 días hábiles (no incluye fines de semana ni feriados).

Si puedo ingresar al app

En ese caso, abre tu app de Yape y realiza lo siguiente:

Ve a “Mi perfil” en la parte superior izquierda de tu app y selecciona “Eliminar mi cuenta”.​ Luego de confirmar eliminación, ingresa tu clave de 6 dígitos (la que usas para entrar al app) ¡Listo! Tu cuenta ha sido eliminada.

¿Tienes dinero en tu cuenta?

Si eres usuario Yape con DNI , deberás retirar tu saldo antes de eliminar tu cuenta. Te damos dos opciones:

Si eres usuario Yape con tarjeta BCP o de otra entidad financiera, el dinero se mantendrá en tu cuenta de ahorros.

Cómo saber si un Yape es fraudulento

Los delincuentes siempre tratan de aprovecharse de la situación para sacar ventaja de sus victimas y en esta ocasión han implementado un nuevo método de estafa mediante una captura de pantalla falsa o modificada del Yape al momento de cancelar algún producto que se adquirió en una empresa o negocio.

Aunque, la popular aplicación del BCP muestra el monto, el nombre del remitente, la fecha, la hora, el número de celular y el número de operación, existen plataformas que están dirigidos a producir este tipo de contenidos engañosos, por lo que los ladrones tienen la oportunidad de acceder a esta página web y generar con todos los datos un pantallazo similar a la billetera digital morada. De esta manera, se recomienda ver el supuesto ‘Yapeo’, la tipografía y las características de dicha imagen.