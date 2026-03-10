Por Redacción EC

Las personas que desarrollan actividades vinculadas a la preparación, comercialización o manipulación de productos alimenticios deben contar obligatoriamente con el carnet de sanidad, un documento exigido por las autoridades para garantizar condiciones adecuadas de higiene y salud pública. Este requisito también alcanza a quienes laboran en atención directa al público dentro de restaurantes, mercados, cafeterías, panaderías y otros establecimientos similares. La obtención de esta acreditación se realiza en la municipalidad correspondiente al distrito o provincia donde el trabajador desempeña sus funciones. Durante el proceso, las autoridades locales verifican que el solicitante cumpla con evaluaciones médicas y controles básicos que certifiquen que no representa un riesgo sanitario para los consumidores. La medida busca prevenir enfermedades transmitidas por alimentos y reforzar las normas de salubridad en espacios donde existe contacto directo con productos destinados al consumo humano.