Las personas que desarrollan actividades vinculadas a la preparación, comercialización o manipulación de productos alimenticios deben contar obligatoriamente con el carnet de sanidad, un documento exigido por las autoridades para garantizar condiciones adecuadas de higiene y salud pública. Este requisito también alcanza a quienes laboran en atención directa al público dentro de restaurantes, mercados, cafeterías, panaderías y otros establecimientos similares. La obtención de esta acreditación se realiza en la municipalidad correspondiente al distrito o provincia donde el trabajador desempeña sus funciones. Durante el proceso, las autoridades locales verifican que el solicitante cumpla con evaluaciones médicas y controles básicos que certifiquen que no representa un riesgo sanitario para los consumidores. La medida busca prevenir enfermedades transmitidas por alimentos y reforzar las normas de salubridad en espacios donde existe contacto directo con productos destinados al consumo humano.

¿Cómo obtener el carnet de sanidad? Sigue estos simples pasos

Este carnet certifica que tienes buena salud y trabajas en óptimas condiciones de higiene, por lo cual estás apto para laborar en estos entornos. Si manipulas directamente los alimentos, el carnet de sanidad tiene vigencia de 6 meses; si no los manipulas directamente, tiene validez de 1 año.

Ten en cuenta que debes tramitar uno nuevo cada vez que venza su plazo. Cuando ingresas a este ENLACE, deberás seleccionar la municipalidad donde deseas obtener dicho documento. Por último, seguirás los pasos que te mencionan.

1) Paga tu trámite

Elige la opción de pago:

Si tienes DNI Azul: S/ 30.00 con el código de tributo 02121 .

con el código de tributo . Si ya cuentas con DNIe: S/ 35.00 con el código de tributo 00729 .

con el código de tributo . DNI menor de edad: S/ 16.00 con el código de tributo 00647 .

con el código de tributo . DNI de personas con alguna discapacidad: gratis.

Canales de pago:

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

2) Entrega tus requisitos

Acércate al Centro de Atención del Reniec o al Centro MAC más cercano y entrega los documentos solicitados en los requisitos al registrador. Él ingresará la información, emitirá un código de trámite y te indicará la fecha aproximada de entrega.

Si eres menor de edad, debes asistir con el padre o la madre declarante.

3) Recoge tu DNI

Verifica el estado de tu trámite y, cuando tu DNI se encuentre en agencia, acércate al lugar donde lo tramitaste para recogerlo.

Si deseas cambiar el lugar de recojo , deberás pagar un costo adicional de S/ 5.00 y el tiempo de entrega se ampliará a 15 días hábiles más.

En caso no puedas recoger tu DNI azul, puede acercarse un representante con una carta poder para recogerlo por ti.

Ten en cuenta que la entrega del DNIe es personal, ya que debes crear una clave secreta para tu certificado y tu firma digital.

Cuáles son los requisitos

Copia certificada de tu acta de nacimiento , si esta no se encuentra en las bases de datos de la entidad (Puedes verificar en el paso 1)

, si esta no se encuentra en las bases de datos de la entidad (Puedes verificar en el paso 1) Si eres extranjero, presenta el título de naturalización donde aparezca la anotación marginal de rectificación.

presenta el donde aparezca la anotación marginal de rectificación. Si eres una persona de la tercera edad y fuiste bautizado antes del 14 de noviembre de 1936, puedes presentar una copia certificada de tu partida de bautismo autenticada por un notario eclesiástico.

Es importante considerar que cualquier ajuste realizado en la información de este documento implica la generación de una nueva credencial. De esa manera, la entidad asegura que los cambios efectuados queden correctamente reflejados en la versión física entregada al titular.