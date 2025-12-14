El Congreso analiza una propuesta que podría elevar de manera significativa las pensiones que reciben los jubilados de la ONP bajo la Ley 19990. Se trata de un proyecto que plantea incrementos diferenciados según la edad del pensionista, con un nuevo monto máximo vinculado a la Unidad Impositiva Tributaria.

La iniciativa surge tras las críticas al aumento de la pensión mínima a S/600, considerado insuficiente frente al alza del costo de vida. De aprobarse, el cambio impactaría principalmente en los adultos mayores de 65 y 80 años. Descubre cuánto sería el nuevo pago mensual, quiénes accederían al beneficio y qué condiciones establece la propuesta.

¿CUÁL SERÍA EL NUEVO MONTO QUE COBRARÍAN LOS JUBILADOS ONP?

El Proyecto de Ley N.° 8632/2024-CR establece que la pensión de jubilación puede llegar hasta el equivalente a la cuarta parte de una UIT vigente, que para el año 2025 representa S/1.337,50 mensuales. Este monto aplicaría como tope máximo para los beneficiarios que cumplan con los criterios de edad establecidos en la propuesta.

En el texto legal se señala que el objetivo es “disponer el aumento de la pensión de jubilación para los afiliados mayores de 65 y 80 años del Sistema de la Oficina de Normalización Previsional (ONP)”, buscando garantizar un ingreso más acorde con las necesidades actuales de los adultos mayores.

¿CÓMO FUNCIONARÍA EL AUMENTO PARA LOS MAYORES DE 65 AÑOS?

Para los pensionistas que tengan más de 65 años, el incremento no sería inmediato, sino gradual. El proyecto precisa un aumento anual del 5 % respecto a la pensión percibida el año anterior, hasta alcanzar el límite de un cuarto de la UIT.

Este mecanismo progresivo busca ajustar las pensiones de manera sostenida frente a la pérdida del poder adquisitivo. Según la exposición de motivos, la medida responde a que “la inflación y el aumento del costo de vida erosionan el valor real de las pensiones”.

¿QUÉ BENEFICIO DIRECTO RECIBIRÍAN LOS MAYORES DE 80 AÑOS?

En el caso de los jubilados que superen los 80 años de edad, la propuesta plantea un beneficio automático. La norma indica que este grupo accedería directamente al monto equivalente a la cuarta parte de la UIT vigente, sin necesidad de incrementos graduales.

El proyecto remarca que este sector enfrenta una mayor vulnerabilidad económica y que, pese a la Bonificación por Edad Avanzada, “los ingresos actuales no permiten cubrir adecuadamente necesidades básicas como salud y alimentación”.

¿QUÉ REQUISITOS SE EXIGEN PARA ACCEDER AL AUMENTO?

La iniciativa también fija una condición clave para recibir el beneficio. El artículo 4 señala que el jubilado debe haber aportado más de 20 años al sistema administrado por la ONP.

Además, se establece que el aumento:

Es personal e intransferible.

No puede heredarse a cónyuges ni a hijos menores.

Será supervisado mediante un sistema de control a cargo del MEF, la ONP y el Reniec.

¿CUÁL SERÍA EL IMPACTO ECONÓMICO DE ESTA MEDIDA?

De acuerdo con el análisis costo-beneficio, más de 172 mil pensionistas mayores de 80 años podrían verse favorecidos. Aunque implica una mayor asignación presupuestal, el proyecto sostiene que “el incremento en las pensiones genera un impacto positivo en la economía local”, al dinamizar el consumo en bienes y servicios esenciales, según recoge El Men.

