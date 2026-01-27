A partir de las Elecciones presidenciales de 2021, la ONPE implementó una compensación monetaria para quienes fueron designados como integrantes de mesa. Esta medida busca ofrecer un estímulo adicional a los ciudadanos seleccionados, con el objetivo de promover el cumplimiento de su deber cívico durante la jornada electoral.

¿Cuánto te pagarán por ser miembro de mesa en 2026? Revisa el monto AQUÍ

Quienes sean designados para integrar una mesa de votación recibirán una retribución económica equivalente al 3% de la UIT, que actualmente equivale a S/ 160, pero que en el 2026 se ajustará a S/ 165. Este incentivo se otorga como una forma de agradecimiento por participar en la jornada electoral y cumplir con la función cívica asignada.

La ONPE resaltó que la labor de quienes integran las mesas de votación es clave para garantizar un proceso electoral transparente, ágil y legítimo. Por esa razón, los ciudadanos seleccionados deberán asistir a una breve sesión de instrucción, que durará entre 90 minutos y dos horas, donde se les explicarán los pasos para habilitar la mesa, contabilizar sufragios y completar las actas de forma correcta.

¿Fuiste designado miembro de mesa 2026? Esta es la multa por no ir el 12 de abril

“El cargo del miembro de mesa es irrenunciable. Todos, titulares y suplentes, deben estar el día de la elección, el 12 de abril, desde las seis de la mañana para firmar la hoja de asistencia”, dijo Franz Paz Retuerto, especialista en asistencia, monitoreo y soporte de la ONP, a RPP.

“No es correcto pensar ‘soy suplente y no voy’ o ‘no me capacito porque soy suplente’. Todos deben presentarse. [...] Si no firman la hoja de asistencia, se hacen acreedores a la multa”, agregó el experto.

El monto que deberá abonarse como penalidad asciende a 275 soles para quienes incumplan esas obligaciones electorales. “Esta multa se aplica por no haber conformado la mesa o no haber asistido a cumplir con esta función”, acotó Paz.

ONPE inicia proceso electoral 2026: este 29 de enero se sortearán los miembros de mesa

Para el proceso nacional de 2026, el ente encargado de la organización comicial realizó el viernes 23 de enero la elección previa de 25 personas por cada una de las 92,766 instalaciones de votación, de cuyo grupo se definirá el 29 de enero a quienes asumirán funciones principales y de reemplazo.

La actividad tuvo lugar en las oficinas principales de la institución organizadora, y contó con la presencia de delegados del organismo fiscalizador electoral y de la entidad responsable del registro e identificación ciudadana.

El proceso se desarrolló usando sistemas digitales y dio preferencia a personas con nivel educativo elevado, que no registren limitaciones físicas o sensoriales y que nunca hayan desempeñado esa función electoral.

Esta acción, incluida dentro del calendario oficial del proceso nacional de 2026, se llevó a cabo conforme a lo dispuesto en la norma 26859, específicamente en el precepto que regula la designación de autoridades de votación.