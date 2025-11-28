Las municipalidades de Lima, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), realizarán nuevas campañas gratuitas para obtener o actualizar el DNI electrónico durante el 28 y 29 de noviembre. Estas jornadas buscan acercar trámites esenciales a ciudadanos en situación vulnerable que necesitan este documento para acceder a servicios públicos, programas sociales y gestiones digitales.

Cada distrito tendrá horarios específicos, cupos limitados y requisitos diferenciados para menores, adultos mayores y residentes locales. Descubre dónde se realizará la entrega gratuita del DNIe y qué trámites estarán disponibles.

¿QUÉ DISTRITOS ENTREGARÁN DNI ELECTRÓNICO GRATIS EL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE?

Chilca (Cañete)

Chilca desarrollará su campaña gratuita el 28 y 29 de noviembre en la Biblioteca Municipal ubicada en Jr. Sandia S/N. En esta sede podrán atenderse menores de 0 a 17 años (acompañados por uno de sus padres y con el documento o una copia), adultos mayores desde los 60 años y personas con discapacidad. Se brindarán servicios de inscripción por primera vez, renovación y rectificación, en horarios de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. el viernes 28 y de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. el sábado 29.

Pucusana

En Pucusana, la jornada se llevará a cabo el 29 de noviembre desde las 9:30 a. m., en el complejo deportivo Benjamín Doig. Los servicios que se ofrecerán incluyen renovaciones, rectificaciones de datos y cambios de fotografía; sin embargo, la atención estará reservada exclusivamente para los residentes del distrito y tendrá cupos limitados, según informa el diario La República.

Foto: Andina

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.

Reniec solo emitirá el DNI electrónico 3.0.

¿QUÉ ES LO QUE DEBES SABER SOBRE RENIEC?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conocido como Reniec, es una entidad del gobierno peruano encargada de llevar un registro de la identificación y estado civil de los ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país. Su objetivo principal es garantizar la identificación de los ciudadanos peruanos y la autenticidad de los documentos que acrediten su identidad.

El Reniec fue creado en 1993 a través de la Ley Nº 26497, que estableció la obligación de contar con un sistema de registro de identificación para todos los ciudadanos peruanos mayores de 18 años. Desde entonces, el Reniec ha ido ampliando sus funciones y ha implementado diversos programas y servicios para facilitar el acceso a la identificación y estado civil de los ciudadanos.

Entre los servicios que ofrece el Reniec se encuentran la emisión de DNI (Documento Nacional de Identidad), que es el documento de identificación oficial en el Perú; la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción; y la realización de trámites relacionados con el cambio de nombre, género u otros datos de identificación.

Además, el Reniec también tiene un papel importante en la organización de elecciones y procesos de votación en el país, ya que es el encargado de verificar la identidad de los votantes y mantener el registro de los votantes habilitados para sufragar.