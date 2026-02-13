En Perú, el Documento Nacional de Identidad (DNI) representa tanto un derecho como una obligación para niños, adolescentes y adultos. Este carné resulta indispensable para realizar trámites y acceder a múltiples servicios que ofrece el Estado. No obstante, si el documento se extravía, es sustraído o sufre algún daño, será necesario solicitar un duplicado mediante el procedimiento establecido por la autoridad competente.

Es fundamental realizar este trámite mientras el DNI se encuentre vigente, es decir, que no haya vencido ni esté dentro de los 60 días previos a su fecha de expiración.

Duplicado de DNI: sigue estos pasos para obtenerlo de manera sencilla y rápida

Quienes todavía cuenten con un DNI Azul deberán actualizarlo al DNI Electrónico. Este proceso se efectúa de manera presencial en cualquier Centro de Atención del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) o en un Módulo de Atención al Ciudadano (MAC).

Si ya cuentas con un DNI Electrónico y requieres un duplicado, puedes gestionarlo de manera virtual a través de la página web, mediante un Agente Reniec o de forma presencial en un Centro de Atención.

Para menores de 17 años, el procedimiento debe realizarse obligatoriamente de manera presencial, acompañados por uno de los padres o tutores legales.

Es imprescindible que el estado civil esté actualizado para poder tramitar el duplicado. La rectificación online está disponible únicamente para cambiar de soltero a casado, siempre que el acta de matrimonio conste en el sistema.

Una vez iniciado el proceso, no podrá ser cancelado. El duplicado mantendrá toda la información del documento original, incluyendo características personales y fecha de caducidad, llevará la indicación de “Duplicado” y contará con nuevos certificados digitales de persona natural.

Cuáles son los requisitos

Recibo de pago por derechos administrativos.

El trámite es gratuito y presencial para las personas con Discapacidad.

para las personas con Discapacidad. En caso desees realizar el trámite por web, solo podrás hacerlo si cuentas con DNI electrónico.

Así puedes solicitar el trámite online

Realiza el pago del duplicado

Solo si cuentas con DNI electrónico

DNI mayor de edad: S/ 33.00 con el código de tributo 005221

con el código de tributo 005221 DNI menor de edad: S/ 16.00 con el código de tributo 00647

Estos son los canales de pago:

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

La entrega del DNI solicitado por web es estrictamente personal . Al momento del recojo, tu identidad será verificada tomando tus huellas digitales en el lector biométrico.

. Al momento del recojo, tu identidad será verificada tomando tus huellas digitales en el lector biométrico. En Duplicado web o por el Agente Reniec, no procede cambio de lugar de entrega de DNI, ni carta poder simple para que otra persona lo recoja.

Si tuvieras inconveniente por la ruta de validación de datos, puedes solicitar mediante la Verificación Facial, descargando en tu celular el App DNI Bio Facial para identificarte mediante una captura de imagen en tu rostro y continuar tu trámite por web.