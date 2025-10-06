El 8 de octubre se conmemora un feriado nacional en Perú, una jornada que será celebrada en todo el país, pues se rinde homenaje al Combate de Angamos. Frente a esta fecha, muchos ciudadanos tienen la interrogante sobre si se tratará de un feriado largo. A continuación, te brindamos la información clave para que puedas planificar con anticipación y no te bases solamente en supuestos.

¿El 9 y 10 de octubre son días no laborables? Lee lo que dice El Peruano tras el feriado por el Combate de Angamos

Según información publicada por el diario El Peruano, únicamente el miércoles 8 de octubre ha sido declarado feriado nacional. Hasta ahora, no se ha oficializado la ampliación del descanso a los días jueves 9 y viernes 10, por lo que las actividades laborales y académicas continuarán con normalidad.

Por qué el Combate de Angamos se conmemora cada 8 de octubre en el Perú

Hace 146 años, la corbeta Unión y el Monitor Huáscar se encontraron con una flota chilena conformada por la corbeta O’Higgins, la goleta Covadonga, el Vapor Loa y el abastecedor de carbón Matías Cousiño. Se encontraban liderados por las fuertes fragatas blindadas inglesas: Cochrane y Blanco Encalada. En ese momento, los chilenos eran mayoría, por lo que enfrentarlos significaba una muerte segura. Además, contaban con lo último en tecnología proveniente de Reino Unido.

Uno de los disparos del Cochrane afectó a una de las esquinas de la torre de mando del Huáscar. Atravesó su frágil blindaje y luego estalló al lado del contraalmirante Miguel Grau, por lo que falleció al instante. Según los relatos de la época, solo quedó una pierna ensangrentada del Caballero de los Mares no y que actualmente reposa en el Panteón de los Héroes del Cementerio Presbítero Maestro de Lima.

Asimismo, murió a causa de la onda expansiva, el teniente primero Diego Ferré. La muerte de Grau fue lamentada también por los miembros de la armada chilena. El comandante de la fragata blindada Blanco Encalada, José Galvarino Riveros Cárdenas, menciona en un parte dirigido al comandante general de la escuadra chilena:

“La muerte del contraalmirante peruano, don Miguel Grau Seminario, ha sido, señor comandante general, muy sentida en esta Escuadra, cuyos jefes y oficiales hacían amplia justicia al patriotismo y al valor de aquel notable marino”.

Datos que no sabías sobre Miguel Grau

Fue nombrado ‘El Caballero de los Mares’ por su respeto y solidaridad ante el enemigo durante la guerra con Chile.

1866: Se enfrenta a una división española en el Combate de Abtao.

1868: Es nombrado comandante del monitor Huáscar.

1873: Grau realizó un crucero por el sur peruano y el litoral boliviano, al ocurrir la amenaza de un conflicto armado entre Chile y Bolivia, por cuestiones territoriales.

1877: Asume el cargo de comandante General de la Marina de Guerra del Perú.

1878: El 2 de enero elevó al Congreso Nacional un informe sobre el estado deficiente de los buques de guerra y las carencias de la Marina. Lo que resultó ser una advertencia un año antes de la guerra con Chile.

1879: El 8 de octubre, fallece don Miguel Grau Seminario, luego que el buque chileno ‘Cochrane’ disparara una granada contra el Huáscar. Sus marineros y oficiales continuaron en la lucha hasta que cayeron muertos o fueron puestos fuera de combate.

El Combate de Angamos ocurrió en Punta Angamos, que pertenecía a Bolivia en ese momento.

Sus restos, inicialmente, fueron enterrados en Santiago de Chile, pero fueron repatriados en 1890 y trasladados a la Cripta de los Héroes en 1908. En octubre de 1946 fue ascendido de forma póstuma al grado de almirante.

Dentro del convento de Los Descalzos, en el Rímac, existe una capilla dedicada a Miguel Grau, que fue donde nuestro héroe rezó y se confesó por última vez antes del Combate de Angamos. La capilla está cuidada por la Marina de Guerra del Perú.