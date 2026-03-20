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¿El pago de 165 soles es para los nueve miembros de mesa? Esto responde la ONPE | Foto: Andina
¿El pago de 165 soles es para los nueve miembros de mesa? Esto responde la ONPE | Foto: Andina
Por Redacción EC

A medida que se acercan las Elecciones Generales 2026, una de las dudas más recurrentes entre los ciudadanos elegidos como miembros de mesa es cómo se distribuirá el incentivo económico anunciado por la ONPE. Aunque la entidad confirmó la entrega de un bono de 165 soles como reconocimiento al compromiso cívico, la reciente decisión de duplicar el número de suplentes por cada mesa ha generado confusión sobre quiénes tienen derecho efectivo a cobrar este monto tras la jornada del 12 de abril. Es fundamental que los seleccionados comprendan que la compensación no se otorga por el simple hecho de figurar en la lista, sino por el ejercicio real de la función durante las tres etapas del proceso: instalación, sufragio y escrutinio. El incumplimiento de estas tareas o la ausencia injustificada no solo privan al ciudadano del beneficio, sino que acarrean sanciones económicas considerables. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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