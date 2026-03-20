A medida que se acercan las Elecciones Generales 2026, una de las dudas más recurrentes entre los ciudadanos elegidos como miembros de mesa es cómo se distribuirá el incentivo económico anunciado por la ONPE. Aunque la entidad confirmó la entrega de un bono de 165 soles como reconocimiento al compromiso cívico, la reciente decisión de duplicar el número de suplentes por cada mesa ha generado confusión sobre quiénes tienen derecho efectivo a cobrar este monto tras la jornada del 12 de abril. Es fundamental que los seleccionados comprendan que la compensación no se otorga por el simple hecho de figurar en la lista, sino por el ejercicio real de la función durante las tres etapas del proceso: instalación, sufragio y escrutinio. El incumplimiento de estas tareas o la ausencia injustificada no solo privan al ciudadano del beneficio, sino que acarrean sanciones económicas considerables. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉNES TIENEN DERECHO A RECIBIR LA COMPENSACIÓN DE 165 SOLES?

Contrario a lo que algunos electores podrían suponer debido al incremento de personal sorteado, el pago de 165 soles (monto equivalente al 3% de la UIT vigente) no será repartido entre los nueve integrantes que aparecen en el padrón de cada mesa. Alexandra Velásque, representante de la ONPE, aclaró que el beneficio monetario está reservado exclusivamente para las tres personas que asuman el rol activo durante el domingo electoral.

Esto significa que, sin importar si fuiste seleccionado originalmente como titular o como uno de los seis suplentes, solo recibirás el abono si terminas ocupando uno de los tres puestos oficiales (Presidencia, Secretaría o Tercer Miembro) y completas todas las actividades hasta el cierre de la mesa. Los suplentes que no lleguen a instalarse ante la presencia de los titulares no califican para este incentivo económico.

(Foto: GEC)

¿QUÉ TRABAJO DEBERÁN REALIZAR LOS SELECCIONADOS ESTE 12 DE ABRIL?

La labor que desempeñarán los tres puestos oficiales en estos comicios será particularmente intensa, con proyecciones oficiales de hasta 20 horas de trabajo continuo. Esto se debe a la complejidad del proceso, que incluye cinco elecciones simultáneas y una gran cantidad de agrupaciones políticas en competencia.

Los tres responsables deberán iniciar la instalación de la mesa a las 6:00 a. m. para abrir las votaciones una hora después, extendiéndose hasta las 5:00 p. m. para el ingreso del público. Posteriormente, deberán realizar el conteo de votos de cada una de las cinco elecciones, una tarea minuciosa que garantiza la transparencia del sistema.

Entre las funciones específicas, el Presidente entrega las cédulas, el Secretario gestiona el padrón de firmas y huellas, y el Tercer Miembro coloca el holograma de seguridad en el documento de identidad de cada votante tras el sufragio.

Foto: ONPE Arequipa.

SI SOY UNO DE LOS TRES RESPONSABLES DE MI MESA DE VOTACIÓN, ¿CÓMO ASEGURO EL DEPÓSITO DEL DINERO?

Para facilitar la entrega del bono, la ONPE ha dispuesto plataformas digitales donde los seleccionados deben inscribir sus datos de contacto y modalidad de pago preferida. Los portales autorizados son capacitate.onpe.gob.pe y consultaelectoral.onpe.gob.pe. En estos sitios, además de recibir instrucción sobre sus tareas, los ciudadanos podrán elegir si desean recibir el dinero mediante billeteras digitales, transferencias a cuentas de ahorros en diversas entidades financieras o mediante el cobro directo por ventanilla en el Banco de la Nación.

Respecto a la fecha del abono, el organismo electoral ha señalado que todavía no existe un cronograma oficial establecido. Sin embargo, han asegurado que el detalle de los días exactos para las transferencias se difundirá progresivamente durante las semanas venideras.

Las autoridades también han recordado que, adicional al dinero, los trabajadores que cumplan con su deber gozarán de un día de descanso no recuperable, aplicable tanto para empleados del Estado como para quienes laboran en empresas privadas, previa presentación del certificado correspondiente, según informa la plataforma América TV.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE NO ASISTIR A LA JORNADA ELECTORAL?

Ignorar el llamado de la ONPE conlleva sanciones económicas. Aquellos ciudadanos que, habiendo sido elegidos como titulares o suplentes, no se presenten a cumplir su función o se nieguen a integrarse a la mesa cuando sea necesario ante la ausencia de sus compañeros, deberán pagar una multa de 275 soles.

Es importante destacar que esta sanción es independiente de la multa por no acudir a votar; por lo tanto, un integrante que no asista y tampoco emita su voto podría enfrentar un doble castigo económico acumulado.

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